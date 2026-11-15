Igaunija sauszemes robežšķērsošanas punktus ar Krieviju varētu slēgt no decembra
Igaunijas valdība plāno no 1. decembra slēgt sauszemes robežšķērsošanas punktus ar Krieviju, tādā veidā reaģējot uz Krievijas specdienestu organizētu mēģinājumu uzbrukt dronu ražotājam "Threod Systems", svētdien paziņoja Igaunijas Ārlietu ministrija.
"Katrs mēģinājums apdraudēt Igaunijas drošību, sēt bailes vai rīkoties naidīgi pret mums saņems izšķirošu atbildi," sacīja ārlietu ministrs Marguss Cahkna. "Slēdzot robežšķērsošanas punktus, mēs dodam nepārprotamu vēstījumu Kremlim: Krievijas naidīgajai rīcībai ir sava cena. Jo agresīvāk Krievija uzvedas, jo šaurāka kļūst tās manevrēšanas telpa," klāstīja ministrs.
Cahkna teica, ka robežšķērsošanas punktu slēgšana samazinās Krievijas spēju rīkoties pret Igauniju un palīdzēs mazināt riskus, kas saistīti ar sankciju apiešanu. Tas ir skaidrs solis ceļā uz Igaunijas drošības stiprināšanu un Krievijas ietekmes iespēju ierobežošanu.
Ārlietu ministrs norādīja, ka viņš par Igaunijas un Krievijas robežas slēgšanas jautājumu ir sazinājies ar saviem Lietuvas, Latvijas un Somijas kolēģiem. Turpmāka spiediena izdarīšana uz Krieviju tiks apspriesta arī pirmdien gaidāmajā Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Briselē.
"Kamēr Krievija turpina agresijas karu pret Ukrainu un apdraud Eiropas drošību, mums ir jāpalielina spiediens visās frontēs. Tas nozīmē stingrākas sankcijas, stingrāku vīzu politiku un papildu soļus, kas ierobežo Krievijas spēju sasniegt savus mērķus," uzsvēra Cahkna.
Iepriekš svētdien Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals paziņoja, ka ar iekšlietu ministru Igoru Taro apspriež iespējas slēgt robežu ar Krieviju.
Taro sacīja, ka valdība nākamnedēļ apspriedīs visu Igaunijas un Krievijas sauszemes robežšķērsošanas punktu slēgšanu no decembra sākuma.
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Igaunijai ir trīs atvērti robežšķērsošanas punkti ar Krieviju - Narvā, Luhamā un Koidulā. Robežšķērsošanas punkti darbojas 12 stundas dienā no plkst. 7 līdz 19.
Narvas robežšķērsošanas punkts ir īpaši noslogots vasarā un Jaungada laikā, jo tas ir viens no retajiem sauszemes robežšķērsošanas punktiem ar Krieviju, kas joprojām ir atvērts ceļotājiem Eiropā pēc tam, kad Maskava 2022. gadā sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā.
Naktī uz sestdienu notika mēģinājums uzbrukt uzņēmuma "Threod Systems" ēkai Vīmsi nolūkā radīt sprādzienu un aizdedzināt ēku. Incidentā neviens necieta, un uzņēmuma ražošanas un piegādes spējas nav ietekmētas. Igaunijas Drošības policijas (KaPo) un Policijas un robežsardzes departamenta darbinieki ir aizturējuši astoņus Latvijas valstspiederīgos saistībā ar šo lietu. Prokuratūra ir lūgusi tiesu izdot apcietināšanas orderus pieciem aizdomās turētajiem.
KaPo norādīja, ka uzbrukuma mēģinājums tika veikts pēc Krievijas militārās izlūkošanas dienesta GRU rīkojuma. Aizdomās turamie ir Latvijas iedzīvotāji, un izmeklēšana tiek veikta ciešā sadarbībā ar Latvijas Valsts drošības dienestu un Latvijas prokuratūru.
Mihals atgādināja, ka pēdējā laikā ir bijuši daudzi piemēri, kad aizsardzības rūpniecības uzņēmumi un organizācijas, kas atbalsta Ukrainu, ir nonākušas pastiprinātas Krievijas specdienestu uzmanības lokā. Septembrī KaPo paziņoja, ka augustā notikušais dedzināšanas mēģinājums "Milrem Robotics" bija Krievijas specdienestu pasūtīts sabotāžas akts.
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