Kanāriju salas pārņem migrantu pieplūdums - divās dienās ierodas gandrīz 2200 cilvēku
Pēdējo divu dienu laikā Spānijas Kanāriju salās ar laivām ir ieradušies gandrīz 2200 migrantu, svētdien paziņoja Spānijas jūras glābšanas dienests.
Spānijas arhipelāgs pie Āfrikas ziemeļrietumiem ir viens no galvenajiem migrantu ieceļošanas punktiem valstī, kad cilvēki, galvenokārt no Rietumāfrikas, mēģina veikt bīstamo ceļu pār Atlantijas okeānu laivās. No nedaudz vairāk nekā 28 000 cilvēku, kas Spānijā šogad no janvāra līdz oktobra beigām ieradušies pa jūru, vairāk nekā 13 000 ieradās Kanāriju salās, liecina Iekšlietu ministrijas dati.
Jūras glābšanas dienests paziņoja, ka tas ir palīdzējis 1324 migrantiem, kas atradās 14 piepūšamās laivās, no kuriem lielākā daļa ieradās Jerro salā. Tas ir nedaudz mazāk kā 2020. gada 7. novembrī, kad šajā maršrutā reģistrēts visu laiku lielākais vienas dienas laikā izglābto migrantu skaits - 1461 cilvēks.
Savukārt piektdien astoņās laivās ieradās 843 cilvēki.
Atlantijas okeāna josla starp Rietumāfriku un Kanāriju salām ir viens no nāvējošākajiem migrācijas maršrutiem pasaulē. Salas atrodas aptuveni 65 jūdžu (105 kilometru) attālumā no tuvākā punkta Āfrikā, taču, lai izvairītos no drošības spēkiem, daudzi migranti mēģina veikt garākus ceļojumus, kas var ilgt vairākas dienas vai nedēļas. Lielākā daļa izbrauc no Mauritānijas.