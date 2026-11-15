Igaunija apsver robežas slēgšanu ar Krieviju
Igaunija apsver robežas ar Krieviju slēgšanu pēc tam, kad notika Krievijas specdienestu organizēts mēģinājums uzbrukt dronu ražotājam "Threod Systems", svētdien paziņoja Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals.
Igaunijas premjerministrs norādīja, ka sabotāžas mēģinājums pret "Threod Systems" apliecina valsts un uzņēmumu sadarbības nozīmi, kā arī paaugstinātu gatavību laikā, kad Eiropā joprojām pastāv sabotāžas draudi. Viņš paziņoja, ka ar iekšlietu ministru Igoru Taro apspriež iespējas slēgt robežu ar Krieviju.
"Ja Krievija turpinās savas hibrīdoperācijas Igaunijā, un mēs zinām, ka Krievijas specdienesti izmanto robežšķērsošanas punktus, lai ietekmētu cilvēkus, mums ir jābūt gataviem mazināt savus riskus. Robežas slēgšana mazinātu draudus Igaunijas iedzīvotājiem un sniegtu skaidru vēstījumu, ka uzbrukumi Igaunijas aizsardzības rūpniecības nozarei un spējām ir nepieņemami," skaidroja Mihals.
Viņš apliecināja, ka Igaunijas aizsardzības rūpniecības uzņēmumi par iespējamu apdraudējumu ir tikuši informēti gan pirms, gan pēc Krievijas specdienestu septembrī sarīkotās sabotāžas pret uzņēmumu "Milrem Robotics". Uzņēmumiem tika sniegti ieteikumi drošības uzlabošanai, un "Threod Systems" šīs rekomendācijas ņēma vērā.
"Mēs nerunājam par tādiem draudiem tāpat vien. Gatavībai ir nozīme, un šoreiz tas acīmredzami atmaksājās," Mihals sacīja. Viņš uzteica gan uzņēmumu, gan drošības un tiesībsargājošās institūcijas.
Naktī uz sestdienu notika mēģinājums uzbrukt uzņēmuma "Threod Systems" ēkai Vīmsi nolūkā radīt sprādzienu un aizdedzināt ēku. Incidentā neviens necieta, un uzņēmuma ražošanas un piegādes spējas nav ietekmētas. Igaunijas Drošības policijas (KaPo) un Policijas un robežsardzes departamenta darbinieki ir aizturējuši astoņus Latvijas valstspiederīgos saistībā ar šo lietu. Prokuratūra ir lūgusi tiesu izdot apcietināšanas orderus pieciem aizdomās turētajiem.
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KaPo norādīja, ka uzbrukuma mēģinājums tika veikts pēc Krievijas militārās izlūkošanas dienesta GRU rīkojuma. Aizdomās turamie ir Latvijas iedzīvotāji, un izmeklēšana tiek veikta ciešā sadarbībā ar Latvijas Valsts drošības dienestu (VDD) un Latvijas prokuratūru.
Mihals atgādināja, ka pēdējā laikā ir bijuši daudzi piemēri, kad aizsardzības rūpniecības uzņēmumi un organizācijas, kas atbalsta Ukrainu, ir nonākušas pastiprinātas Krievijas specdienestu uzmanības lokā. Septembrī KaPo paziņoja, ka augustā notikušais dedzināšanas mēģinājums "Milrem Robotics" bija Krievijas specdienestu pasūtīts sabotāžas akts.
Papildus sabotāžai Krievija izmanto kiberuzbrukumus, informācijas manipulācijas un citas ietekmēšanas taktikas pret Eiropas valstīm. Šo darbību plašākais mērķis ir palielināt sabiedrības nenoteiktību, sašķelt Rietumvalstis un mazināt to vēlmi atbalstīt Ukrainu.
"Krievijas mērķis ir radīt mums bailes un vilcināšanos, kā arī samazināt mūsu atbalstu Ukrainai. Igaunijas atbilde ir pretēja. Mēs stiprināsim savu drošību, vēl ciešāk sadarbosimies ar saviem uzņēmumiem un sabiedrotajiem, palielināsim spiedienu uz Krieviju un turpināsim atbalstīt Ukrainu," uzsvēra Igaunijas premjerministrs.
"Igaunija ir drošībā. Mūsu valsts iestādes ir modras, un mūsu iedzīvotāji un uzņēmumi zina, kā rīkoties. Mēs neļausim mūs iebiedēt," piebilda Mihals.