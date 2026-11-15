Tallinā aizliegs barot savvaļas putnus un dzīvniekus - būs tikai viens izņēmums
Tallinas pilsētas dome ir apstiprinājusi grozījumu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumos, kas aizliegs barot savvaļas putnus un dzīvniekus, sākot ar 1. decembri. Izņēmums atļaus mazo dziedātājputnu barošanu ziemas mēnešos.
Grozījums nosaka skaidras normas publiskajās telpās, aizliedzot putnu un dzīvnieku barošanu pilsētā, sacīja Kaireta Remmaka-Grassmanna, Centrālās partijas grupas vadītāja Tallinas pilsētas domē.
"Izņēmums attiecas uz maziem dziedātājputniem, piemēram, zīlītēm, sarkankrūtīšiem un zvirbuļiem ziemas periodā," sacīja Remmaka-Grassmanna.
Saskaņā ar viena no grozījuma iniciatoriem pausto mērķis ir novērst lielāku putnu un grauzēju koncentrēšanos pilsētas apgabalos, kas var novest pie pilsētas tīrības pasliktināšanās un potenciāliem riskiem sabiedriskajai veselībai un drošībai.
"Izņēmums dziedātājputniem balstās uz principa, ka to barošana ziemā nerada salīdzināmas negatīvas sekas," sacīja Remmaka-Grassmanna, piebilstot, ka palīdzēt ievainotiem vai bezspēkā esošiem dzīvniekiem un putniem joprojām ir atļauts.
Svens Sesters, "Isamaa" grupas priekšsēdētājs Tallinas domē, teica, ka lielāki putni, piemēram, jūras putni un baloži, kopā ar grauzējiem, mēdz pulcēties vietās, kur viņi regulāri tiek baroti.
"Pārtikas atlikumu atstāšana palielina grauzēju populāciju ap ēkām, nemaz nerunājot par to, ka maizes produkti un citi pārstrādāti pārtikas produkti ilgtermiņā var būt kaitīgi putniem," sacīja Sesters. Viņš piebilda, ka nesistēmiska barošana ar nepiemērotu pārtiku var bojāt putnu veselību un galu galā novest pie viņu nāves.