Militārās mācības Kanādā pārvēršas traģēdijā: liesmās gājuši bojā pieci karavīri, vēl 24 atrodas slimnīcā
Kanādā pieaudzis bojāgājušo skaits traģiskajā ugunsgrēkā, kas oktobrī izcēlās militāro mācību laikā Veinraitas armijas bāzē Albertas provincē. No gūtajiem ievainojumiem miris piektais karavīrs, bet vēl 24 joprojām ārstējas slimnīcās, vēsta ziņu aģentūra „Associated Press”.
Kanādas bruņotie spēki sestdien, 14. novembrī, apstiprināja, ka dienu iepriekš slimnīcā Ontārio provincē miris ierindnieks Viljams Duglass Dalbjanko. Viņš ārstējās kopš 17. oktobra, kad militāro mācību laikā izcēlās postošais ugunsgrēks. Iepriekš tika ziņots par četriem bojāgājušajiem karavīriem.
Traģēdija notika laikā, kad aptuveni 84 karavīri piedalījās uzbrukuma mācībās militārajā bāzē uz dienvidaustrumiem no Edmontonas. Mācību laikā bija izcēlies zāles ugunsgrēks, un spēcīgais vējš pēkšņi aizpūta liesmas karavīru virzienā. Uguns izplatījās tik strauji, ka daļa nespēja paglābties.
Saskaņā ar Kanādas Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju mācībās tika izmantota kaujas munīcija. Ugunsgrēks pārņēma karavīru atrašanās vietu, un kopumā incidentā dzīvību zaudējuši pieci, bet vēl 38 guva ievainojumus. No cietušajiem 24 joprojām atrodas slimnīcās.
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs notikušo nosaucis par vienu no smagākajām traģēdijām, ko valsts bruņotie spēki pieredzējuši savā teritorijā miera laikos. Pieminot mirušo karavīru, premjerministrs uzsvēris, ka viņš un viņa dienesta biedri gatavojušies aizstāvēt Kanādu un tās iedzīvotājus.
Tikmēr militārā policija turpina izmeklēt ugunsgrēka izcelšanās un izplatīšanās apstākļus. Atsevišķa militārā izmeklēšanas komisija izvērtēs, kāpēc mācību dalībnieki nonāca tik bīstamā situācijā un kādi drošības pasākumi nepieciešami, lai līdzīgas traģēdijas nākotnē nepieļautu.