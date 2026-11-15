Maiami lidostā saduras pasažieru un kravas lidmašīna: ir ievainotie
ASV Maiami starptautiskajā lidostā sestdienas vakarā notikusi divu lidmašīnu sadursme, kurā ievainoti divi cilvēki. Negadījumā iesaistīta aviokompānijas „Copa Airlines” pasažieru lidmašīna un loģistikas uzņēmuma UPS kravas lidmašīna, vēsta „Euronews”.
Sadursme notikusi ap plkst. 21.15 pēc vietējā laika, abām lidmašīnām pārvietojoties pa lidostas manevrēšanas ceļiem. „Copa Airlines” lidmašīna „Boeing 737” bija ieradusies no Panamas galvaspilsētas un devās uz termināli, savukārt UPS kravas lidmašīna „Boeing 767” gatavojās izlidošanai uz Kolumbijas galvaspilsētu Bogotu.
Saskaņā ar ASV Federālās aviācijas administrācijas (FAA) sniegto informāciju pasažieru lidmašīnas kreisā spārna gals sadūrās ar kravas lidmašīnas priekšgalu. Gaisa satiksmes dispečeri pirms tam bija devuši norādījumu UPS lidmašīnas apkalpei palaist garām „Copa Airlines” lidmašīnu.
Sadursmes brīdī „Copa Airlines” lidmašīnā atradās 166 pasažieri un seši apkalpes locekļi. Diviem cilvēkiem bija nepieciešama mediķu palīdzība vieglu ievainojumu dēļ, taču viņu nogādāšana slimnīcā nebija nepieciešama.
Maiami lidostas pārstāvis Gregs Čins norādījis, ka negadījums nav būtiski ietekmējis lidostas darbību, jo pārējo lidmašīnu kustība novirzīta pa citiem ceļiem. Tikmēr „Copa Airlines” apstiprinājusi notikušo un paudusi nožēlu par pasažieriem sagādātajām neērtībām un satraukumu.