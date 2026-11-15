Ukraina sadedzina Krievijas naftas nozari: 15 dienās uzbrukusi 10 pārstrādes rūpnīcām agresorvalstī
Kamēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins gatavojas tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu, Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas naftas infrastruktūrai.
Pēdējo nedēļu laikā par triecienu mērķiem kļuvušas vairākas lielas naftas pārstrādes rūpnīcas, ostas un citi enerģētikas punkti. Ukrainas mērķis ir skaidrs – vājināt nozari, kas finansē Krievijas kara mašīnu.
Dati rāda, ka pēdējo 15 dienu laikā par mērķiem kļuvušas desmit Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas. To vidū minēti uzņēmumi Rjazaņā, Kirišos, Volgogradā un Omskā, kas atrodas tālu Sibīrijā. Uzbrukumi vērsti arī pret naftas pārsūknēšanas staciju Samaras apkaimē un Ustjlugas ostu Baltijas jūras piekrastē.
Triecieni sasniedz arvien tālākus Krievijas reģionus
Viens no nesenajiem uzbrukumiem noticis Rjazaņā, kur 5. novembrī atkārtoti uzbrukts lielai naftas pārstrādes rūpnīcai. Šis uzņēmums jau iepriekš vairākkārt cietis Ukrainas uzbrukumos, daļa tā iekārtu bijušas spiestas pārtraukt darbu.
Savukārt 9. novembrī plašs dronu uzbrukums skāris Kirišu naftas pārstrādes rūpnīcu Ļeņingradas apgabalā. Tā ir viena no lielākajām šāda veida rūpnīcām Krievijā. Ukrainas armijas sniegtā informācija liecina, ka triecienā bojātas divas naftas pārstrādes iekārtas un divas dzesēšanas sistēmas.
Uzbrukumi turpinājušies arī Volgogradā. Naktī uz 13. novembri tur ziņots par sprādzieniem un lielu ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcas teritorijā. Savukārt Omskā, kur atrodas viena no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, ziņots par dronu uzbrukumu. Tomēr ne visos gadījumos ir neatkarīgi apstiprināts, vai droni trāpījuši tieši rūpnieciskajām iekārtām un cik nopietni ir nodarītie bojājumi.
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Putinam priekšā nozīmīgas diplomātiskās sarunas
Ukrainas uzbrukumu pastiprināšanās sakrīt ar gatavošanos Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības organizācijas (APEC) samitam Ķīnā. ASV prezidents Donalds Tramps iepriekš pieļāvis iespēju tikties ar Vladimiru Putinu un Sji Dzjiņpinu, lai apspriestu vairākus starptautiskās drošības jautājumus.
Tomēr, kā 14. novembrī vēstīja Reuters, trīspusējās tikšanās norise un tās darba kārtība vēl nav saskaņota. Krievija ir ieinteresēta sarunās par kara izbeigšanu Ukrainā, savukārt ASV vēlas apspriest arī kodolieroču kontroli. Ķīna pret šādu sarunu formātu izturas piesardzīgi.
Tikmēr Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai turpinās. Lai gan visu pēdējo triecienu radīto zaudējumu apmērs vēl nav zināms, atkārtotie uzbrukumi liek Maskavai aizsargāt arvien plašāku rūpniecisko objektu tīklu. Tas nozīmē papildu izdevumus un jaunus izaicinājumus Krievijas ekonomikai laikā, kad karš Ukrainā joprojām turpinās.