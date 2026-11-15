Bahreinā atskan sprādzieni un trauksmes sirēnas: Irāna paziņo par uzbrukumu ASV militārajai bāzei
Bahreinā svētdiena iesākusies ar sprādzieniem un gaisa trauksmi. Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpuss (IRGC) paziņojis par dronu uzbrukumu ASV militārajai bāzei šajā valstī, vēsta ārvalstu mediji.
Kā ziņo AFP, pirmie sprādzieni Bahreinā bijuši dzirdami ap plkst. 4.00 pēc vietējā laika, bet vēl viena sprādzienu sērija sekojusi ap plkst. 6.30. Valsts Iekšlietu ministrija divas reizes izplatījusi brīdinājumus par iespējamiem draudiem, aicinot iedzīvotājus saglabāt mieru, doties uz tuvāko drošo vietu un sekot oficiālajai informācijai.
Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpuss paziņojis, ka ar sešiem bezpilota lidaparātiem uzbrucis ASV pretgaisa aizsardzības radaru sistēmai Rifas helikopteru bāzē. Teherāna uzbrukumu raksturojusi kā atbildi uz ASV militārajām darbībām pret Irānu. Tomēr nav neatkarīgi apstiprināts, ka droni sasnieguši mērķi vai nodarījuši bojājumus radaru sistēmai.
Savukārt Bahreinas bruņotie spēki paziņojuši, ka valsts pretgaisa aizsardzība pārtvērusi un iznīcinājusi vairākus Irānas uzbrukuma līdzekļus, pirms tie sasnieguši savus mērķus. Bahreinas Ārlietu ministrija nosodījusi Teherānas rīcību, uzsverot, ka valsts nevēlas kļūt par vietu, kur citas valstis izrēķinās savā starpā.
Šis ir jau otrais Irānas paziņotais uzbrukums ASV militārajiem objektiem Bahreinā trīs dienu laikā. Piektdien, 13. novembrī, Irāna apgalvoja, ka iznīcinājusi amerikāņu agrīnās brīdināšanas radaru. Tomēr ASV Centrālā pavēlniecība šo informāciju noliedza, norādot, ka amerikāņu spēki notriekuši divus Irānas dronus un incidentā nav bijis ne cietušo, ne materiālu zaudējumu.
Bahreina ir stratēģiski nozīmīga ASV sabiedrotā, jo tās teritorijā atrodas ASV Jūras spēku Piektās flotes štābs. Kopš februāra beigām, kad ASV un Izraēla sāka militāru operāciju pret Irānu, Persijas līča reģionā vairākkārt notikuši raķešu un dronu uzbrukumi. Konflikts būtiski ietekmējis arī kuģošanu Hormuza šaurumā, kas ir viens no svarīgākajiem naftas pārvadājumu ceļiem pasaulē.
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Lai gan pēdējā laikā notiek diplomātiski centieni izbeigt gandrīz deviņus mēnešus ilgušo konfliktu, sarunās būtisks progress nav panākts. ASV prezidents Donalds Tramps pieļāvis iespēju atturēties no jauniem triecieniem Irānai, ja Teherāna un tās atbalstītie hutiešu kaujinieki Jemenā neveiks jaunas provokācijas. Vienlaikus viņš uzsvēris, ka ASV jūras blokāde pret Irānu paliks spēkā.