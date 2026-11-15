VIDEO: Ukrainas droni uzbrukuši svarīgam Krievijas militārajam lidlaukam: dzirdami sprādzieni un izcēlies plašs ugunsgrēks
Naktī uz svētdienu plašs Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukums noticis Krievijas Astrahaņas apgabalā, kur par mērķi kļuvis militārais lidlauks Ahtubinskā.
Saskaņā ar Ukrainas avotu sniegto informāciju uzbrukuma laikā bijuši dzirdami vismaz 30 sprādzieni. Sociālajos tīklos izplatītajos video redzami biezi dūmi un liesmas, kā arī, iespējams, munīcijas detonācijas.
Uzbrukums esot bijis vērsts pret lidlauka infrastruktūru, kaujas lidmašīnu stāvvietām, munīcijas noliktavām un citiem militārajiem objektiem. Ahtubinskā atrodas Krievijas 929. Valsts lidojumu izmēģinājumu centrs, kas ir viena no galvenajām vietām valstī, kur tiek pārbaudītas jaunas militārās lidmašīnas un bruņojums. Lidlauks atrodas aptuveni 650 kilometru attālumā no frontes līnijas, un tajā izvietoti arī iznīcinātāji-bumbvedēji "Su-34", kurus Krievija izmanto uzbrukumos Ukrainai.
Šī nav pirmā reize, kad Ahtubinskas militārais lidlauks kļuvis par Ukrainas uzbrukuma mērķi. Arī augustā tur notika trieciens, kurā, pēc iepriekš izplatītās informācijas, bojāta viena "Su-34" lidmašīna un izlijusi degviela. Par jaunākā uzbrukuma iespējamiem postījumiem pagaidām nav neatkarīgi apstiprinātas informācijas, un ne Ukraina, ne Krievija nav sniegusi oficiālu paziņojumu par triecienu militārajam lidlaukam.