Mājokļu cenas kļūst nepanesamas: Portugālē ielās izgājuši desmitiem tūkstošu cilvēku
Portugālē arvien pieaug iedzīvotāju neapmierinātība ar straujo mājokļu cenu kāpumu. Sestdien ielās izgāja desmitiem tūkstošu cilvēku, pieprasot valdībai steidzami risināt mājokļu pieejamības krīzi.
Kā vēsta ziņu aģentūra "Associated Press", šīs bija līdz šim plašākās demonstrācijas pret mājokļu dārdzību valstī. Protestos piedalījās dažādu paaudžu cilvēki, sākot no pusaudžiem līdz pensionāriem. Galvaspilsētā Lisabonā demonstranti devās gājienā ar plakātiem un karogiem, skandējot saukļus un bungu pavadībā pieprasot tiesības uz pieejamu mājokli. Protestētāji vēlas panākt īres maksas pieauguma ierobežošanu, stingrāku īrnieku aizsardzību pret izlikšanu no mājokļa un plašākas iespējas iegādāties vai īrēt mājokli par pieņemamu cenu.
Situācija Portugālē pēdējos gados kļuvusi īpaši sarežģīta, jo nekustamo īpašumu cenas augušas daudz straujāk nekā iedzīvotāju ienākumi. Saskaņā ar "Eurostat" datiem laikā no 2015. līdz 2025. gadam mājokļu cenu un ienākumu attiecība Portugālē pieaugusi par 61%, kas ir lielākais kāpums Eiropas Savienībā. Salīdzinājumam, Nīderlandē, kas ierindojas otrajā vietā, šis rādītājs pieaudzis par 34%.
Turklāt mājokļu dārdzība turpina pieaugt. Portugāles statistikas biroja dati liecina, ka no 2025. gada pirmā ceturkšņa līdz 2026. gada pirmajam ceturksnim mājokļu cenas palielinājušās par gandrīz 20%. Tikmēr īres maksa kopš 2020. gada pieaugusi par 68%.
Viens no mājokļu cenu kāpuma iemesliem ir ārvalstu pircēju un investīciju fondu aktivitāte Portugāles nekustamo īpašumu tirgū. Valsts patīkamais klimats un piekraste piesaista attālināti strādājošos, turīgus pensionārus un investorus. Vienlaikus strauji attīstījies tūrisms, kā rezultātā daudzi dzīvokļi Lisabonas un citu pilsētu centros tiek izīrēti tūristiem uz īsu laiku, samazinot vietējiem iedzīvotājiem pieejamo mājokļu skaitu.
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Neapmierinātība ar situāciju Portugālē turpinās jau vairākas nedēļas. Daļa aktīvistu apmetušies Lisabonas un Portu centrālajos laukumos, savukārt policija atsevišķus protestantus izklīdinājusi, izmantojot arī dienesta suņus. Tas izraisījis pārmetumus par pārmērīgi stingru policijas rīcību. Portugāles protestus iedvesmojušas līdzīgas demonstrācijas kaimiņvalstī Spānijā, kur iedzīvotāji arī pieprasa pieejamākus mājokļus.
Portugāles valdība sola situāciju uzlabot, samazinot nodokļus jaunu mājokļu būvniecībai, ierobežojot īstermiņa īri un apņemoties uzbūvēt 145 000 jaunu mājokļu. Tomēr pati valdība atzīst, ka šo pasākumu rezultāti nebūs jūtami uzreiz. Tikmēr valsts prezidents Antoniu Žozē Seguru jau sasaucis konsultatīvo Valsts padomi mājokļu krīzes apspriešanai un ticies ar protestētāju pārstāvjiem.