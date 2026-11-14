Fantastika! Ar mehāniskajām "rokām" pirmo reizi notver "SpaceX" atlidojušās megaraķetes "Starship" augšējo pakāpi! VIDEO
Pasaules bagātākajam cilvēkam Īlonam Maskam piederošā “SpaceX” kosmosa kuģa “Starship” augšējā pakāpe sestdien tika sekmīgi notverta gaisā ar kosmodroma pacelšanās platformas milzīgajām svirām pēc raķetes atgriešanās no orbītas. Sajūsmināto skatītāju acu priekšā šāds sasniegums ir paveikts pirmo reizi vēsturē.
Pēc visu 26 “Starlink” satelītu nogādāšanas orbītā un 14 reižu apriņķošanas ap Zemi 22 stundu laikā “Starship” raķetes augšējā pakāpe veiksmīgi atgriezās uz Zemes un tika notverta ar īpašo “Mechazilla” sistēmu “Starbase” Bokačikas kosmodromā Teksasā. Tā ir pirmā reize vēsturē, kad izdevies notvert “Starship” augšējo pakāpi.
Pasaulē lielākā un jaudīgākā raķete — 124 metrus augstais milzis — tika palaista 13. novembrī plkst. 16.47 pēc ASV Centrālā laika (0.47 sestdienā pēc Latvijas laika). Sākotnēji bija paredzēts notvert arī pirmās pakāpes nesējraķeti “Super Heavy”, taču pēdējā brīdī plāni tika mainīti un tā uzsprāga virs Meksikas līča, kur atlūzu nokrišanas rajons norobežots ar bojām. Runājot par pirmās pakāpes nesējraķetes neveiksmi, “SpaceX” pārstāve Keita Taisa skaidroja, ka atgriešanās laikā tās dzinēji pārtraukuši darboties pārāk agri. Raķetes vadības sistēma konstatējusi, ka tā neatrodas paredzētajā pozīcijā, un automātiski pieņēmusi lēmumu novirzīties uz nolaišanās vietu ūdenī, pēc tam aktivizējot pašiznīcināšanās mehānismu. Inženieri joprojām izmeklē notikušā cēloņus.
Pirms sākās problēmas ar nesējraķeti, kosmosa kuģa augšējā pakāpe veiksmīgi atdalījās, sasniedza orbītu un nogādāja kosmosā 26 modernizētus “Starlink” satelītus. “Starship” turpināja riņķot ap Zemi aptuveni 265 kilometru augstumā, ar “Starlink” starpniecību tiešraidē pārraidot gan paša kosmosa kuģa, gan Zemes attēlus. Kosmosa kuģis 14 reizes aplidoja mūsu planētu, ievērojami pārspējot iepriekšējā lidojuma rezultātu, kad Zeme tika aplidota tikai vienu vai divas reizes.
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“SpaceX” pārstāvji norādīja, ka sestdien notikusī veiksmīgā kosmosa kuģa notveršana apliecina “Starship” pilnīgas atkārtotas izmantošanas iespējas. Šis kosmosa kuģis paredzēts lidojumiem uz Mēnesi un Marsu. Lai gan piektdien neizdevās atgūt pirmās pakāpes nesējraķeti, uzņēmums jau iepriekš trīs reizes bija veiksmīgi notvēris šāda veida raķetes, pierādot, ka tehnoloģija darbojas.
Sestdienas panākumu atzinīgi novērtēja arī NASA. ASV kosmosa aģentūra iegulda miljardiem dolāru, lai ar “Starship” palīdzību šīs desmitgades beigās nogādātu uz Mēness “Artemis” programmas astronautus un izveidotu tur pastāvīgu bāzi. Savukārt Maska ambīcijas ir vēl vērienīgākas - viņš vēlas nosūtīt uz Marsu veselu “Starship” floti, lai uz “sarkanās planētas” izveidotu pilsētu, vēsta “Associated Press”.
“SpaceX” plāno tuvāko mēnešu laikā sākt “Starship” palaišanu arī no Kenedija Kosmosa centra Floridā. No turienes paredzēts īstenot nākamo NASA “Artemis” misiju, kuras laikā astronauti vēl nedosies uz Mēnesi, bet paliks Zemes orbītā, lai izmēģinātu manevrus, kas nepieciešami turpmākajām nolaišanās misijām uz Mēness. Misijas “Artemis III” četri astronauti mēģinās savienot savu kosmosa kapsulu ne tikai ar “Starship”, bet arī ar uzņēmuma “Blue Origin” izstrādāto Mēness nolaišanās aparātu “Blue Moon”.
Abi uzņēmumi pārmaiņus nogādās astronautu apkalpes uz Mēness virsmas. NASA cer jau 2028. gadā īstenot misiju “Artemis IV”, kuras laikā cilvēki pirmo reizi kopš “Apollo” programmas laikiem pirms vairāk nekā pusgadsimta atkal izkāps uz Mēness.
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Jāatgādina, ka uz Mēness ir pabijuši 12 cilvēki. Pirmais izkāpa “Apollo 11” misijas astronauts Nīls Ārmstrongs (1930-2012) 1969. gada 21. jūlijā, pēc mirkļa viņam sekoja Bazs Oldrins. Pēdējie uz Mēness kāju spēra “Apollo 17” misijas dalībnieki Jūdžīns Sernans un Harisons Šmits 1972. gada 14. decembrī. No 12 Mēness astronautiem vēl dzīvi ir četri — Bazs Oldrins, kurš 96 gadu vecumā ir visvecākais vēl dzīvais Mēness apmeklētājs, 94 gadus vecais Deivids Skots (“Apollo 15”, pabija uz Mēness no 1971. gada 31. jūlijam līdz 2. augustam), 91 gadu vecais Čārlzs Djūks (“Apollo 16”, pabija uz Mēness no 1972. gada 21. līdz 23. aprīlim) un 91 gadu vecais Harisons Šmits (“Apollo 17”, pabija uz Mēness no 1972. gada 11. līdz 14. decembrim). Pirmais cilvēks uz Mēness Nīls Ārmstrongs aizgāja viņsaulē 2012. gada 25. augustā 82 gadu vecumā. Vēl 12 astronauti “Apollo” programmas ietvaros ir lidojuši uz Mēnesi, bet palikuši orbītā ap to, tā arī nenolaižoties. No šī duča dzīvs ir tikai 92 gadus vecais “Apollo 13” dalībnieks Freds Heizs, savukārt leģendārā “Apollo 11” dalībnieks Maikls Kolinss aizgāja viņsaulē 2021. gada 28. aprīlī 90 gadu vecumā.
Šā gada aprīlī pēc vairāk nekā pusgadsimta pārtraukuma cilvēki atkal devās uz Mēnesi, kosmosa kuģim “Artemis II” ar četru cilvēku apkalpi aplidojot ap Zemes dabīgo pavadoni. Šī misija bija vēsturiska arī daudzos citos aspektos: 50 gadus vecais kapteinis Rīds Vaizmens bija visvecākais cilvēks, speciāliste Kristīna Koha bija pirmā sieviete, pilots Viktors Glovers bija pirmais citas rases pārstāvis, bet Džeremijs Hansens bija pirmais ne ASV pilsonis to astronautu klāstā, kuri pameta zemo Zemes orbītu. Par šādu orbītu dēvē to, kas atrodas no 160 līdz 2000 kilometru augstumā no Zemes virsmas.
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Savas misijas laikā apmetot milzīgu loku ap Mēnesi, 6. aprīlī “Artemis II” ar 406 771 kilometru pārspēja 1970. gada 15. aprīlī “Apollo 13” sasniegto 400 171 kilometra rekordu jeb vistālāko attālumu no Zemes, kādā cilvēki spējuši nokļūt.