Francijā turpinās masu protesti pret dzīves dārdzību
Francijas pilsētu ielās, lai protestētu pret dzīves dārdzību, sestdien izgājuši aptuveni 106 000 cilvēku, tajā skaitā Parīzē - 24 000, paziņojis iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess.
Tikmēr studentu arodbiedrības apgalvo, ka demonstrantu skaits visā Francijā sasniedzis 200 000, bet Parīzē protestos piedalījušies gandrīz 100 000 cilvēku.
Tikmēr Starptautiskā reitingu aģentūra "Moody's" samazinājusi Francijas ekonomikas izaugsmes prognozi šim gadam, ņemot vērā valsts augstās parādsaistības. Aģentūra prognozē, ka Francijas ekonomika šogad pieaugs par 0,2%, nevis par 0,4%, kā tika gaidīts iepriekš. "Moody's" norāda, ka politiskā neskaidrība, augstākas obligāciju ienesīguma likmes un fiskālie izaicinājumi šogad ierobežo Francijas ekonomikas izaugsmi.
Francijas valdība prognozē, ka valsts iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad pieaugs par 0,5%, bet Francijas centrālā banka prognozē 0,3% izaugsmi.Starptautiskie investori aizvien vairāk raizējas par Francijas augstajām parādsaistībām, kas veido aptuveni 120% no IKP, kas ir viens no augstākajiem līmeņiem eirozonā.
"Moody's" oktobra izskaņā saglabāja Francijas kredītreitingu līdzšinējā - "Aa3" - līmenī ar negatīvu nākotnes perspektīvu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Francijā jau ilgāk nekā mēnesi turpinās protesti pret dzīves dārdzību, zemajām algām un valdības īstenotajiem taupības pasākumiem. Cilvēku neapmierinātību galvenokārt izraisījusi dzīves dārdzība un nepietiekamais atalgojums. Arodbiedrības pieprasa palielināt minimālo algu un pārējo strādājošo atalgojumu, pārskatīt nodokļu politiku un uzlabot darba apstākļus. Savukārt jauniešu organizācijas vēlas lielāku finansējumu izglītībai un labākus mācību apstākļus.
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Nereti protesta akcijas pārvēršas ielu grautiņos un laupīšanā, to novēršanā liekot iesaistīt milzīgus policijas spēkus.
Lai nepieļautu vardarbības atkārtošanos, Francijas varasiestādes mobilizējušas aptuveni 70 000 policistu un citu drošības spēku pārstāvju. Ielās izvietoti arī bruņoti transportlīdzekļi un ūdensmetēji. Iekšlietu ministrs Nunjess brīdinājis, ka sociālajos tīklos izplatās aicinājumi uzbrukt policistiem, sabiedriskajām ēkām un veikaliem, tādēļ pret nekārtību cēlājiem tikšot vērsti stingri pasākumi.
Jāatzīmē, ka protesti Francijā turpinās laikā, kad līdz nākamajām prezidenta vēlēšanām atlicis mazāk nekā pusgads.