Lietuvu sanikno iespējamais britu vandalis, kurš no baznīcas nozaga un sašķaidīja Jēzus skulptūru
Lietuvas policija sākusi izmeklēšanu pēc tam, kad Viļņas vecpilsētā kāds, iespējams, britu vandalis no baznīcas nozaga Jēzus skulptūru un sašķaidīja.
Lietuvā sašutumu izraisīja Viļņas Dieva žēlsirdības baznīcas priestera “Facebook” publiskotais videonovērošanas kameras 11. novembra ieraksts, kurā redzams, kā vīrietis kāda cita priekšā ķēmojas ar apzeltītu Jēzus skulptūru, tad to strauji noliek zemē, un no trieciena skulptūra sašķīst. To redzot, vīrieši aizbēga no notikuma vietas.
Šīs baznīcas priesteris Elija Anatolijs Markausks savā “Facebook” kontā publicējis videonovērošanas kameru ierakstu, kas, domājams, iegūts no kāda tuvumā esoša veikala. Viņš aicinājis cilvēkus ar video dalīties, lai palīdzētu noskaidrot notikušā apstākļus un iesaistītās personas. Priesteris paskaidrojis, ka skulptūra bijusi piestiprināta pie koka krusta baznīcas iekšpagalmā netālu no ielas, kurā abi vīrieši tika nofilmēti.
Lietuvas policija paziņojusi, ka sākta izmeklēšana. Aculiecinieki apgalvo, ka vīrietis “runājis ar angļu akcentu”, vēsta izdevums “Liverpool Echo”.