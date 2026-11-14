Tankkuģis ietriecas pārpildītā kruīzu kuģī Ņūorleānā, tas apgāžas. VIDEO
ASV Luiziānas štata Ņūorleānā tankkuģis ietriecies ļaužu pilnā kruīzu kuģī, kas bija pietauvots Misisipi upes piekrastē.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju tankkuģis “Atlantic Asphalt” bija zaudējis vadāmību un piektdien ietriecās kruīza kuģī “American Heritage”. Par laimi, sadursmē nav upuru, kaut gan nācās sarīkot plašu glābšanas operāciju — pasažieri un apkalpes locekļi iekrita upē, jo kuģī sāka ieplūst ūdens, tas sasvērās uz sāniem un daļēji nogrima. Ņūorleānas osta paziņoja, ka kopumā uz cietušā kuģa atradās 197 pasažieri un apkalpes locekļi.
Palīgā nekavējoties steidzās velkoņu apkalpes, tuvumā strādājošie cilvēki, policisti un citi glābēji. “Visi cilvēki ir atrasti, neviens nav pazudis bez vēsts. Tas patiešām ir brīnums Misisipi upē,” preses konferencē paziņoja Ņūorleānas mēre Helēna Moreno. Viņas paziņojumu klātesošie glābēji un citi cilvēki uzņēma ar ovācijām. Viņa informēja, ka slimnīcā nogādāti 32 cilvēki, taču neviens no viņiem nav guvis dzīvībai bīstamus ievainojumus. Mēre pateicās visām glābšanas darbos iesaistītajām personām, pateicoties kuru ātrajai reakcijai un pašaizliedzībai izdevās izglābt visus cilvēkus.
Kruīzu kompānija “American Cruise Lines” sestdien sociālajā tīklā “X” pateicās savai apkalpei un glābējiem par operatīvo rīcību pēc negadījuma. “Kapteiņa Leonarda Stjuarta un mūsu apkalpes ātrā rīcība ļāva īsā laikā evakuēt cilvēkus no kuģa “American Heritage” pēc tam, kad tajā, stāvot pie piestātnes Ņūorleānas ostā, ietriecās liels tankkuģis,” teikts paziņojumā. “Kapteinis Stjuarts palika uz komandtiltiņa pat brīdī, kad kuģis apgāzās. Viņš izsauca palīdzību un centās pēc iespējas ilgāk noturēt kuģi pie piestātnes.”
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Glābšanas operācijā piedalījās Ņūorleānas ugunsdzēsības dienests, policija, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, pilsētas pašvaldības dienesti, Luiziānas štata policija, Orleānas apgabala šerifa birojs, Luiziānas Nacionālā gvarde, kā arī štata Transporta un infrastruktūras attīstības departaments, vēsta “USA Today”.
Negadījumu plāno izmeklēt ASV Nacionālā transporta drošības padome (NTSB), taču tās pārstāvji sākotnēji nevarēja nokļūt Ņūorleānā, jo sakaru problēmu dēļ reģionālajos gaisa satiksmes vadības centros visā valstī bija apturēti avioreisi.
Krasta apsardze paziņojusi, ka pa Misisipi upi atkal var brīvi kuģot, taču ap “American Heritage” noteikta 150 metru drošības zona.