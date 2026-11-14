Bulgārija vairs nepalīdzēs Ukrainai ar ieročiem
Bulgārija nepiedalīsies nākamajā Ukrainas ieroču iepirkumu finansēšanas kārtā, Eiropas Savienības (ES) līderu neformālajā sanāksmē Dublinā paziņojis premjerministrs Rumens Radevs.
Radevs to pamatojis ar Bulgārijas budžeta deficītu, norādot, ka Sofija pagaidām nepiegādās Kijivai arī munīciju no savām noliktavām.
Kā ziņots, par "Ukrainas prioritāro vajadzību saraksta" (PURL) programmas finansēšanas pārtraukšanu, kuras ietvaros Eiropas valstis no ASV iepērk ieročus Ukrainai, piektdien paziņoja arī Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Novembra sākumā Bulgārijas prezidenta vēlēšanās uzvarēja Iljana Jotova, kas arī iebilst pret militāro palīdzību Ukrainai.
Bulgārija joprojām ir liela padomju parauga munīcijas ražotāja, ko izmanto Ukrainas armija. Valsts bijušais aizsardzības ministrs Todors Tagarevs iepriekš laikrakstam "Financial Times" norādīja, ka tieši vai ar starpnieku palīdzību Ukrainā nonāk vairāk nekā puse no Bulgārijā ražotajiem ieročiem.