Krievijai vēl viens trieciens: no Eiropas Ziņu aģentūru alianses izslēdz TASS
Eiropas Ziņu aģentūru alianses (EANA) Ģenerālajā asamblejā piektdien Kipras pilsētā Larnakā tika pieņemts lēmums no organizācijas izslēgt Krievijas valsts ziņu aģentūru TASS.
TASS dalība EANA tika apturēta jau 2022. gada 27. februārī, neilgi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Kopš tā laika aģentūrai nebija tiesību piedalīties EANA sanāksmēs, konferencēs un Ģenerālajās asamblejās.
Jautājums par TASS izslēgšanu organizācijas dienaskārtībā tika ierosināts jau iepriekš, taču līdz šim nebija izdevies panākt nepieciešamo balsu vairākumu. Šoreiz lēmums tika pieņemts ar pārliecinošu dalībnieku atbalstu - no 20 balsojumā piedalījušos aģentūru pārstāvjiem 19 balsoja par izslēgšanu, viens atturējās, bet neviens nebija pret.
Ģenerālā asambleja notika EANA ikgadējās konferences ietvaros, kuru no 11. līdz 13. novembrim Larnakā uzņēma Kipras ziņu aģentūra CNA. Konference bija veltīta tēmai "Ziņu aģentūras un ģeopolitika - konteksts un sensitīvu jautājumu risināšana". Pasākums bija īpašs arī ar to, ka EANA atzīmē savu 70. dibināšanas gadadienu.
Asamblejā tika pieņemts arī lēmums savās rindās kā 34. EANA dalībnieci uzņemt Lietuvas ziņu aģentūru ELTA.
EANA dibināta 1956. gadā, un tās galvenais mērķis ir veicināt Eiropas ziņu aģentūru sadarbību, profesionālo žurnālistiku un uzticamas, neatkarīgas informācijas apriti.