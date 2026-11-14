Polija nefinansēs ASV ieroču iepirkšanu Ukrainai.
Pasaulē
Šodien 14:52
"Mums ir savi izdevumi!” Polija atsakās piešķirt naudu ASV ieroču iegādei Ukrainai
Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņojis, ka, ņemot vērā lielos aizsardzības izdevumus, Varšava pagaidām nepiešķirs līdzekļus ASV ieroču iegādei saskaņā ar "Ukrainas prioritāro vajadzību sarakstu" (PURL).
Preses konferencē pēc neoficiālās Eiropas Savienības (ES) līderu sanāksmes Dublinā Tusks norādīja NATO ģenerālsekretāram Markam Ritem, ka Polija pagaidām nepiedalīsies PURL finansēšanā.
"Es teicu ģenerālsekretāram, ka pagaidām mēs nepiešķirsim līdzekļus PURL projektam, kura ietvaros eiropieši piešķir naudu ASV ieroču iegādei Ukrainai, jo mēs ļoti daudz tērējam savam bruņojumam," informēja Polijas premjers. "Mēs esam ļoti nopietni palīdzējuši un joprojām palīdzam Ukrainai. Mums ir liels budžeta deficīts, mēs daudz tērējam aizsardzībai. Tāpēc es paziņoju, ka, ņemot vērā finanšu iespējas, Polija vairs neieguldīs līdzekļus, jo mums ir savi izdevumi, kas saistīti ar drošību un kas, bez šaubām, ir vieni no augstākajiem Eiropā."