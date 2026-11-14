Aviācijas haoss ASV – tūkstošiem atceltu lidojumu un lidostās iestrēguši pasažieri
Amerikas Savienotajās Valstīs izcēlies pamatīgs aviācijas haoss – tehnisku problēmu dēļ uz vairāk nekā četrām stundām tika apturēta lidmašīnu pacelšanās ...
FOTO: aviācijas haoss ASV! Tūkstošiem atceltu reisu pēc vērienīgiem gaisa satiksmes sistēmas traucējumiem
Amerikas Savienotajās Valstīs izcēlies pamatīgs aviācijas haoss – tehnisku problēmu dēļ uz vairāk nekā četrām stundām tika apturēta lidmašīnu pacelšanās visā valstī. Atcelti tūkstošiem reisu, pasažieri stundām ilgi iestrēguši lidostās un lidmašīnās, bet eksperti brīdina, ka normālas gaisa satiksmes atjaunošana var prasīt vairākas dienas.
Piektdien, 13. novembrī, ASV Federālā aviācijas administrācija (FAA) pieņēma ārkārtēju lēmumu apturēt lidmašīnu pacelšanos visā valstī. Iemesls bija nopietni sakaru un radaru sistēmu darbības traucējumi, kas ietekmēja gaisa satiksmes vadības centrus.
Saskaņā ar aģentūras "Reuters" ziņoto līdz piektdienas vēlam vakaram bija atcelti gandrīz 10 000 lidojumu. Savukārt sestdien, 14. novembrī, saskaņā ar lidojumu uzraudzības vietnes "FlightAware" datiem ASV atcelti vēl vairāk nekā 2500 reisu. Lēmums skāra lidostas visā valstī – no Ņujorkas un Bostonas līdz Losandželosai un Sietlai. Tūkstošiem cilvēku bija spiesti mainīt savus ceļojumu plānus, meklēt naktsmītnes vai alternatīvus transporta veidus.
Daudziem pasažieriem neziņa par iespējamo izlidošanu izvērtās ilgā un nogurdinošā gaidīšanā. Kāda pasažiere Losandželosas starptautiskajā lidostā pēc nolaišanās lidmašīnā pavadīja vairāk nekā piecas stundas, jo nebija pieejama brīva vieta pie termināļa, kur izlaist pasažierus.
Tikmēr kāds skolotājs Šarlotes lidostā četras stundas pavadīja lidmašīnā, gaidot iespēju turpināt ceļu. Kad kļuva skaidrs, ka viņa nokļūšana mājās kavēsies, vīrietim nācās meklēt viesnīcu un mainīt ceļojuma plānus.
Traucējumi ietekmējuši arī profesionālās sporta komandas. Vairākām basketbola, hokeja un amerikāņu futbola komandām nācies pārplānot braucienus, meklēt autobusus vai pārcelt spēļu sākuma laikus.
ASV transporta ministrs Šons Dafijs skaidrojis, ka problēmas radušās novecojušajā gaisa satiksmes vadības infrastruktūrā. Jauno tehnoloģiju ieviešana pārslogojusi vecās iekārtas, izraisot sakaru un radaru datu pārraides traucējumus. Ministrs uzsvēris, ka ASV aviācijas sistēma joprojām lielā mērā balstās uz novecojušām tehnoloģijām un tai nepieciešama steidzama modernizācija.
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Tikmēr ASV iekšzemes drošības ministrs Markveins Malins paziņojis, ka pagaidām nav pierādījumu, kas liecinātu par kiberuzbrukumu vai ļaunprātīgu iejaukšanos sistēmas darbībā. Incidenta apstākļi tiek izmeklēti.
Amatpersonas arī uzsvērušas, ka lidojumu apturēšana bijusi piesardzības pasākums, lai neapdraudētu pasažieru un apkalpju drošību.
Piektdienas vakarā ap plkst. 20.15 pēc ASV austrumu piekrastes laika ierobežojumi tika atcelti un lidmašīnām pakāpeniski atļauts atsākt pacelšanos. Tomēr ar to problēmas nav beigušās. Daudzas lidmašīnas un to apkalpes joprojām atrodas citās vietās, nekā sākotnēji paredzēts, tādēļ aviokompānijām būs nepieciešams laiks ierastā lidojumu grafika atjaunošanai.
Šī bija pirmā tik plaša mēroga lidojumu apturēšana ASV kopš 2023. gada janvāra, kad tehnisku problēmu dēļ tika pārtraukta svarīgas aviācijas informācijas sistēmas darbība.
ASV amatpersonas brīdina, ka ceļotājiem arī tuvākajās dienās jārēķinās ar kavēšanos un atceltiem reisiem. Pasažieri tiek aicināti pirms došanās uz lidostu pārbaudīt sava lidojuma statusu.