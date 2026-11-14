Īlonam Maskam draud izmeklēšana: ASV senatoriem radušās nopietnas aizdomas par "Starlink" ierobežojumiem Ukrainā
ASV senatori, kas pārstāv demokrātus, aicinājuši "SpaceX" vadītāju Īlonu Masku saglabāt visus dokumentus, kas saistīti ar ierobežojumiem, kurus uzņēmums noteica Ukrainai satelītsakaru pakalpojumu "Starlink" un "Starshield" izmantošanai, atsaucoties uz Maskam adresēto vēstuli, ziņo laikraksts "The Wall Street Journal".
Pēc uzvaras 3. novembrī notikušajās vidustermiņa vēlēšanās demokrāti plāno sākt virkni izmeklēšanu par administrācijas rīcību saistībā ar Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu.
Vēstulē, kas nonākusi laikraksta rīcībā, minēti pakalpojumu darbības traucējumi laika posmā no 13. līdz 24. oktobrim, kā arī 12. novembrī. "Ierobežojumi oktobrī un novembrī tagad izsauc satraucošas aizdomas, ka šīs ievainojamības pastāv pat sistēmās, uz kurām paļaujas ASV valdība," teikts vēstulē Maskam, ko parakstījusi senatore Džīna Šahina no Ņūhempšīras un Kriss Kūns no Delavēras.
Paredzams, ka jaunajā Senāta sasaukumā Kūns kļūs par Starptautisko attiecību komitejas priekšsēdētāju. Šahina šobrīd ir vadošā demokrātu pārstāve šajā komitejā, taču janvārī viņa Senātu pametīs.
Vēstulē senatori norāda, ka ierobežojumi, kas uzlikti "SpaceX" satelītsakaru pakalpojumiem Ukrainā, rada nopietnas bažas par "SpaceX" kontroli pār sakaru kanāliem, kas ir svarīgi valsts drošībai. Viņi arī kritizē šādu lēmumu pieņemšanas necaurskatāmību.
Senatori lūdz Masku paziņot, vai kāds ārpus "SpaceX" ir pilnvarojis ieviest šos ierobežojumus.
Vēstulē ir arī prasība iesniegt ievērojamu daudzumu "SpaceX" dokumentu, sākot no 1. septembra. Konkrēti runa ir par visiem ziņojumiem par "Starlink" un "Starshield" izmantošanu Ukrainā, kā arī par saraksti starp Masku, "SpaceX" vadību, Balto namu un Pentagonu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Iepriekš 105 ASV Pārstāvju palātas Ukrainas atbalsta divpartiju grupas locekļi pieprasīja Donalda Trampa administrācijai un uzņēmumam "SpaceX" atjaunot Ukrainai pilnīgu piekļuvi "Starshield" sistēmai, ņemot vērā ziņas par jauniem ierobežojumiem.