Zelenskis atklāj negaidītu ASV piedāvājumu par Donbasu un NATO - galīgo lēmumu varētu uzticēt tautai
ASV pārstāvji pirmo reizi jautājuši Ukrainai, vai tā būtu gatava izvest savu karaspēku no Donbasa apmaiņā pret dalību NATO. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklājis, ka šādu jautājumu būtu gatavs nodot sabiedrības izvērtēšanai, taču tikai tad, ja valsts saņemtu konkrētas un spēcīgas drošības garantijas.
Tiekoties ar žurnālistiem 13. novembrī, Zelenskis pastāstīja, ka ASV pārstāvji iepriekšējās sarunās pirmo reizi interesējušies par Ukrainas gatavību izvest karaspēku no Donbasa, ja valstij tiktu piedāvāta uzņemšana NATO.
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Kijiva līdz šim vairākkārt skaidri paudusi savu nostāju – tā negrasās atkāpties no savām teritorijām vai atdot tās Krievijai. Tomēr pašlaik Ukraina kopā ar starptautiskajiem partneriem apspriež plašāku drošības pasākumu kopumu. Tas ietvertu konkrētas NATO un Eiropas Savienības drošības garantijas, spēcīgas Ukrainas armijas saglabāšanu, nepieciešamā bruņojuma nodrošināšanu un finansiālu atbalstu valsts atjaunošanai.
Zelenskis pieļāva, ka gadījumā, ja ASV un NATO sabiedrotie būtu gatavi uzņemties skaidras un saistošas drošības garantijas, viņš par iespējamo vienošanos konsultētos ar Ukrainas sabiedrību. "Ja Amerikas puse kopā ar pārējiem NATO partneriem to visu apstiprinās, es jautāšu mūsu sabiedrības viedokli – pieņemt vai nepieņemt," skaidroja Ukrainas prezidents.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka pagaidām šādas konkrētas vienošanās nav un sarunas vēl turpinās.
Zelenskis arī kategoriski noraidīja iespēju juridiski atzīt okupētās Ukrainas teritorijas par Krievijas sastāvdaļu. Pat ja tiktu panākta vienošanās par karaspēka atvilkšanu un drošības garantijām, Ukraina neatzītu Krievijas suverenitāti pār okupētajām zemēm.
Ukrainas prezidents norādīja, ka šāda mēroga lēmumu viņš nevarētu pieņemt vienpersoniski, tādēļ jebkurš konkrēts piedāvājums būtu atklāti jāapspriež ar sabiedrību.
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Zelenskis arī atkārtoti pauda neuzticību Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, uzsverot, ka Maskavas paziņojumi un prasības nesniedz nekādu pārliecību par tās gatavību izbeigt agresiju.
Runājot par iespējamajām drošības garantijām, Ukrainas prezidents norādīja, ka dalība NATO ievērojami samazinātu atkārtota Krievijas uzbrukuma risku. Viņaprāt, minimālais pieņemamais risinājums būtu tādas drošības garantijas, kas līdzinātos NATO līguma 5. pantā paredzētajai kolektīvās aizsardzības sistēmai.
Zelenskis atklāja, ka tiek apspriests arī divpusēju drošības garantiju modelis, kas būtu līdzīgs ASV sadarbībai ar Izraēlu un atsevišķām Tuvo Austrumu valstīm. Tomēr viņš pauda šaubas, vai šāds mehānisms spētu pilnībā pasargāt Ukrainu no jaunas Krievijas agresijas.
Prezidents piebilda, ka vairākas Ziemeļeiropas valstis, tostarp Dānija, atbalsta Ukrainas uzņemšanu NATO. Viņš uzskata, ka jautājums par Ukrainas dalību aliansē atkal ir atgriezies starptautisko sarunu dienaskārtībā.
Tikmēr galīga vienošanās par Ukrainas teritorijām vai drošības garantijām joprojām nav panākta.