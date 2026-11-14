Pēc Trampa izteikumiem Kuba sāk gatavoties iespējamam ASV militārajam iebrukumam
Foto: VIA REUTERS
Kuba gatavojas ASV militārajam uzbrukumam.
Pasaulē

Pēc Trampa izteikumiem Kuba sāk gatavoties iespējamam ASV militārajam iebrukumam

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Havanna gatavojas iespējamajam ASV militārajam uzbrukumam, piektdien paziņojis Kubas prezidents Migels Diass-Kanels.

Pēc Trampa izteikumiem Kuba sāk gatavoties iespēja...

"Mēs esam apņēmības pilni atvairīt jebkuru ārvalstu militāro agresiju pret mūsu valsti," uzsvēra Diass-Kanels.

Viņš tomēr piebilda, ka Kuba ir miermīlīga valsts un nerada draudus ASV nacionālajai drošībai.

Dienu iepriekš uz radiožurnālista jautājumu, vai viņš apsver militāru intervenci, lai atbrīvotu Kubu no komunistiskā režīma, ASV prezidents Donalds Tramps atbildēja, ka vēlas tikt galā ar Kubu pirms savu pilnvaru termiņa beigām 2009. gada janvārī.

Kopš ASV militārās operācijas Venecuēlā janvārī, kuras laikā tika sagūstīts un nogādāts Savienotajās Valstīs tiesāšanai diktators Nikolas Maduro, Kuba rīko regulārus armijas manevrus un militārās plānošanas sanāksmes.

Programmas "Visas tautas karš" ietvaros armija veic arī civiliedzīvotāju militāro pamatapmācību.

Tēmas

ASVKubaDonalds Tramps

Citi šobrīd lasa