Nākamnedēļ notiks Trampa, Sji un Putina tikšanās.
Pasaulē
Šodien 09:46
Tramps, Putins un Sji nākamnedēļ sēdīsies pie viena galda: vēsturiskajā tikšanās reizē Ukrainas karu apspriest neplāno
ASV prezidents Donalds Tramps nākamnedēļ Ķīnā trīspusējās sarunās tiksies ar Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, piektdien paziņoja Baltais nams.
Tramps samita laikā plāno apspriest globālā kodolieroču arsenāla samazināšanu, norādīja Baltais nams.
Tikšanās notiks 19. novembrī pēc trešdien un ceturtdien paredzētā Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) samita Šeņdžeņā.
Šī būs pirmā Trampa, Sji un Putina trīspusējā tikšanās.
Kāda anonīma ASV amatpersona iepriekš izteicās, ka prezidents samita laikā, domājams, gatavojas pārrunāt arī Irānas jautājumu, taču negrasās apspriest Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu, jo sarunām ar Maskavu un Kijevu ir cits formāts, kurā Ķīna nav iesaistīta.