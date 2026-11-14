Miljoni aprakti mežos un paslēpti šķūņos: Ungārijā atklāj iespaidīgus bijušā ministra naudas slēpņus
Ungārijas varas iestādes piektdien paziņoja, ka ir atradušas paslēptu skaidro naudu apmēram 17,4 miljonu eiro vērtībā, veicot izmeklēšanu pret bijušo valsts attīstības ministru Miklošu Šestāku, kurš bija šajā amatā iepriekšējā premjera Viktora Orbāna valdībā.
Nacionālo aktīvu atrašanas un aizsardzības birojs paziņoja, ka ir atradis "lielus skaidrās naudas daudzumus, kas bija aprakti mežos, paslēpti lauksaimniecības ēkās, noliktavās un dzīvojamos īpašumos, un uzglabāti vērtīgā seifā slēptā vietā".
Tika atrasti vairāk nekā pieci miljardi forintu (13,7 miljoni eiro), apmēram 2,6 miljoni eiro un 1,2 miljoni ASV dolāru (1,1 miljons eiro).
Nauda tika atrasta pēc divas dienas ilgas meklēšanas Budapeštā un trīs Ungārijas meģēs (apgabalos).
Nacionālo aktīvu atrašanas un aizsardzības birojam, kuru nesen izveidojusi Ungārijas jaunā valdība, ir izmeklēšanas un prokuratūras pilnvaras lietu ierosināšanā par valsts līdzekļu izsaimniekošanu un korupciju.
Šestāks tiek turēts aizdomās par kukuļu saņemšanu vairāk nekā 33,8 miljonu eiro vērtībā saistībā ar automašīnu iepirkumiem Ungārijas valsts autobusu kompānijai un valsts projektiem celtniecībā.
Šestāks no septembra beigām atrodas policijas apcietinājumā.
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Premjerministrs Pēters Maģars piektdienas vakarā sacīja, ka 12 Ungārijas Valsts kases darbinieki pavadījuši astoņas stundas, uzskaitot atrasto naudu ar piecām banknošu skaitīšanas mašīnām.
Maģars sacīja, ka šis atradums "oficiāli iezīmē "Fidesz-KNDP" mafijas beigas", pieminot Orbāna laika valdošo koalīciju.
"No šodienas Viktors Orbāns ir pierādīts mafijas boss. Kritis mafijas boss. Un "Fidesz" ir noziedzīga organizācija," Maģars rakstīja sociālo mediju platformā "Facebook".
Ungārijas policija pirmdien aizturēja ekspremjera brāli Āronu Orbānu aizdomās par cilvēku tirdzniecību.
21. oktobrī korupcijas lietas ietvaros tika aizturēts bijušais Ungārijas Nacionālās bankas vadītājs Ģērģs Matolči. Lietas pamatā ir Matolči vadībā izveidotie centrālās bankas fondi un to aktīvu pārvaldība. Pagājušajā gadā Ungārijas Valsts revīzijas birojs konstatēja, ka aktīvi faktiski pazuduši no fondiem, veicot virkni ieguldījumu un nekustamā īpašuma darījumu.
Matolči savulaik bija tuvs Orbāna sabiedrotais un tika dēvēts par Orbāna ekonomikas politikas galveno arhitektu, taču pēdējos gados viņu attiecības pasliktinājās.
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Orbāns, kura labēji populistiskā partija "Fidesz" aprīlī parlamenta vēlēšanās zaudēja Maģara centriski labējai partijai "Tisza", ir nosaucis notiekošās izmeklēšanas un aizturēšanas par politisku "tirāniju" ar mērķi izslēgt viņu no politikas.