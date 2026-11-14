Pasludināts spriedums Latvijas pilsonim Dolāram Aleksanderam, kurš Lielbritānijā nāvējoši notrieca 12 gadus vecu zēnu
Latvijas valstspiederīgajam Dolāram Aleksanderam Lielbritānijas tiesa piespriedusi deviņu gadu un četru mēnešu cietumsodu par 12 gadus vecā Kītona Sleitera nāvējošu notriekšanu. Pēc traģiskā negadījuma 2024. gadā vīrietis aizbēga no notikuma vietas un pameta Apvienoto Karalisti, vairāk nekā divus gadus slēpjoties Latvijā, vēsta BBC.
Tiesa Aleksanderam piespriedusi arī transportlīdzekļu vadīšanas aizliegumu uz 16 gadiem, vēsta Lielbritānijas mediji.
Lieta izraisīja sašutumu vēl pirms tiesas sēdes sākuma. Septembrī pēc vainas atzīšanas par nāves izraisīšanu bīstamas braukšanas rezultātā Dolārs tiesnesim bija jautājis, vai viņam vispār jāierodas uz sprieduma pasludināšanu.
Tas izraisīja sabiedrības reakciju un kampaņu, pēc kuras tiesnesis lika viņam ierasties tiesā un stāties Kītona ģimenes priekšā.
Piektdien Vorvikas Kroņa tiesā tika demonstrēti liktenīgās avārijas videoieraksti, kā arī nolasīti emocionāli paziņojumi, ko bija sagatavojuši Kītona vecāki, brālis un pusbrālis.
Aizstāvības runā advokāts Karls Templars-Vesijs sacīja, ka Dolārs apzinās, kādu ietekmi notikušais atstājis uz cietušā ģimeni. Tomēr tiesnese Kristīna Montgomerija Dolāram norādīja, ka viņš savu nepacietību licis augstāk par apkārtējo cilvēku drošību.
Pēc tiesas sēdes Kītona Sleitera ģimene pauda neapmierinātību ar Dolāram Aleksandram piespriesto sodu.
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Traģiskais negadījums notika 2024. gada 14. jūnijā Koventrijā. Kītons Sleiters tobrīd devās mājās no skolas, kad viņu notrieca Aleksandera vadītā melnā “BMW 330” automašīna. Tajā atradās vēl trīs cilvēki.
Vadītājs ievērojami pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu, braucot ar vairāk nekā 70 jūdzēm stundā jeb aptuveni 112 kilometriem stundā. Zēns no gūtajām traumām mira notikuma vietā, bet automašīnas vadītājs pēc sadursmes aizbēga.
Pēc negadījuma Aleksanders pameta Lielbritāniju un vairāk nekā divus gadus slēpās Latvijā. Nevalstiskā organizācija “Crimestoppers” par informāciju, kas palīdzētu viņu atrast un aizturēt, bija izsludinājusi 10 000 sterliņu mārciņu atlīdzību.
Pateicoties Lielbritānijas, Latvijas un starptautisko likumsargu sadarbībai, Aleksanders 2026. gada jūlijā tika aizturēts Latvijā. 5. augustā viņu izdeva Lielbritānijai, kur viņš tika nogādāts apcietinājumā.
Tiesas sēdē 3. septembrī apsūdzētais piedalījās ar videozvana starpniecību no “Dovegate” cietuma. Viņš atzina savu vainu bīstamā braukšanā, kuras rezultātā gāja bojā bērns. Tiesnesis Metjū Volšs toreiz brīdināja, ka par izdarīto viņam draudēs ļoti ilgs cietumsods.
Kītona vecāki Luīze un Klints Sleiteri, kuri piedalījās tiesas sēdē, paziņojumā norādīja, ka pēdējos divus gadus ir cīnījušies par taisnīgumu. Ģimene pauda gandarījumu, ka tas beidzot ir panākts, tomēr uzsvēra, ka neviens tiesas spriedums nespēs mazināt sāpes par dēla zaudējumu.
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Izmeklēšanas vadītājs, detektīvinspektors Sems Lūiss, Aleksandera rīcību raksturoja kā savtīgu un bezatbildīgu. Pēc viņa teiktā, vīrietis pēc sadursmes aizbrauca no notikuma vietas, atstājot smagi cietušo zēnu, lai gan apzinājās notikušā nopietnību.