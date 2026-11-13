Krievijas un Ukrainas uzbrukumi pārvērtuši Melno jūru par pasaulē bīstamāko kuģošanas ceļu
Melnā jūra šogad kļuvusi par pasaulē bīstamāko un nāvējošāko kuģošanas ceļu. To izraisījusi Krievijas un Ukrainas savstarpējo uzbrukumu pastiprināšanās, kas pēdējos mēnešos kļuvusi īpaši intensīva. Uzbrukumos Melnajā jūrā dzīvību zaudējušo jūrnieku skaits jau pārsniedz bojāgājušo skaitu uzbrukumos kuģiem Hormuza šaurumā un citviet Tuvajos Austrumos.
Saskaņā ar kuģošanas drošības uzņēmuma “Ambrey” apkopotajiem datiem, kurus publicējis laikraksts “The Wall Street Journal”, šogad Melnajā jūrā reģistrēti vairāk nekā 300 uzbrukumi kuģiem.
Šajos incidentos dzīvību zaudējuši vairāk nekā 30 jūrnieki, savukārt vēl vairāk nekā 20 cilvēku joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
Uzbrukumi skāruši arī NATO dalībvalstu teritoriālos ūdeņus. Oktobrī vairāk nekā desmit kuģiem uzbrukts Melnās jūras ūdeņos pie Bulgārijas un Rumānijas krastiem.
Tikmēr kopš februāra, kad sākās karš starp ASV un Irānu, Hormuza šaurumā un citviet Tuvajos Austrumos reģistrēti 130 uzbrukumi kuģiem. Tajos nogalināti 25 jūrnieki.
Tādējādi Melnajā jūrā reģistrēto uzbrukumu un to upuru skaits šogad ievērojami pārsniedz Tuvajos Austrumos notikušo incidentu rādītājus.