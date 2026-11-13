Igaunijā dienesta suņi kļūst arvien pieprasītāki - atklāj, kādus uzdevumus viņi veic labāk par cilvēkiem
Dienesta suņu loma un darbības joma tiek paplašināta, jo Igaunijas drošības situācija kļūst arvien sarežģītāka, teica iekšlietu drošības akadēmijas suņu apmācību centra vadītājs, raksta err.ee.
Pulkvežleitnants Rene Radala sacīja, ka suņi dažus uzdevumus veic labāk nekā cilvēki, un ka astoņi kinologi tikko ir pabeiguši pamata dienesta suņu kursu Merikūlā, Harku pašvaldībā, netālu no Tallinas, kuru vada Igaunijas Drošības zinātņu akadēmija (Sisekaitseakadeemia).
Pieaugošā nepieciešamība tomēr nemazinās standartus, turpināja Radala.
"Dienesta suņa apmācība ilgst aptuveni pusotru gadu, un suņa darba karjera parasti ilgst no astoņiem līdz desmit gadiem," Radala teica Raadio 2.
Lai kvalificētos, suņiem un kinologiem jāatbilst noteiktiem kritērijiem. "Jums jābūt kādai apamteprsonai, kam ir saikne ar valsti, kas nozīmē, ka jums jābūt ieteikumam no aģentūras. Aģentūra iegādājas kucēnu atkarībā no tā, vai tas ir domāts kā patruļu suns vai narkotiku atklāšanas suns," sacīja Radala. "Mēs sagaidām, ka jauni kucēni, kas ir no diviem līdz četriem mēnešiem, sāks apmācību."
Radala teica, ka suņi savus pienākumus veic labāk nekā cilvēki, un ne tikai viņu ievērojamās ožas dēļ: daži darba aspekti, tostarp nāve, var izraisīt spēcīgas emocijas cilvēkos, kas padara līķu meklēšanas suņus par noderīgu palīgu. Tajā pašā laikā tas nenozīmē, ka suņi ir viendabīga grupa, visi ir piemēroti šim darbam – šķirne un tips ir svarīgi faktori.
Labs dienesta suns, viņš teica, ir tas, kurš ir gatavs sadarboties ar savu asaimnieku un ir ļoti motivēts strādāt.
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"Šī iemesla dēļ mēs izmantojam tīršķirnes suņus, jo iegādājoties kucēnu, mēs vēlamies iepriekš zināt, kāda veida suns tas varētu kļūt," turpināja Radala.
Kamēr suņus izmanto civilās iestādes, tie arī sadarbojas ar militāro nozari. Izcili dienesta suņi saņem atzinību, tāpat kā viņu saimnieki. Radala citēja kinologu Risto Kotkasu, kura suns 2025. gada pavasarī palīdzēja atrast amerikāņu kareivja ķermeni, kurš gāja bojā, kad bruņumašīna, kurā viņš atradās, nogrima purvā Lietuvā.
Galvenie civili suņu izmantotāji ir Policijas un Robežsardzes pārvalde (PPA), ir Nodokļu un muitas pārvalde (MTA), kuru suņi galvenokārt tiek izmantoti narkotiku atklāšanai. Tikmēr Glābšanas pārvaldes (Päästeamet) suņi tiek izmantoti sprāgstvielu atrašanai.
Radala pievienojās dienestam 1993. gadā, kad Igaunijā bija 8000 policistu, apmēram divreiz vairāk nekā šodien, lai gan kionologu skaits šajā tendencē neiekļaujas. "Šodien mums kopumā ir 3500 personu uniformās. Viss dienests ir kļuvis kompaktāks, jo ir mazāk cilvēku. Pateicoties brīvprātīgo lielajai lomai, mums ir vairāk suņu saimnieku nekā pirms desmit gadiem," viņš atzīmēja.
"Dienesta suņu nozīme nekādā ziņā nav samazinājusies, un arvien sarežģītākā drošības situācija var vēl vairāk palielināt to nepieciešamību," noslēdza Radala.