Francijas nacionālkonservatīvās Nacionālās apvienības prezidenta amata kandidāte Marina Lepēna.
Pasaulē
Šodien 22:44
Lepēna gatava tikties ar Zelenski, lai gan iepriekš solījusi pārtraukt finansiālo palīdzību Ukrainai
Francijas nacionālkonservatīvās Nacionālās apvienības (RN) prezidenta amata kandidāte Marina Lepēna paudusi gatavību tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Jautāta, vai viņa ir gatava tikties ar Zelenski savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā, Lepēna atbildēja apstiprinoši, norādot, ka tikšanās varētu notikt Briselē.
"Es domāju, ka šī vieta patiesībā būtu diezgan piemērota, jo realitāte ir tāda, ka jautājums par finansējumu Ukrainai pašlaik satricina Eiropu," viņa piebilda.
Zelenskis pagājušajā mēnesī uzsvēra, ka Ukrainai ar Franciju ir abpusēji izdevīga sadarbība aizsardzības jomā, pēc tam, kad Lepēna paziņoja, ka samazinātu palīdzību Ukrainai, ja kļūtu par prezidenti.
"Sešus mēnešus mēs turpinātu sniegt palīdzību (..), bet pēc tam finansiālā palīdzība tiktu pārtraukta, jo mums nav naudas," Beļģijas televīzijas kanālam VRT toreiz teica Lepēna.