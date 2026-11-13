Lielbritānijas universitātes teritorijā pusstundas laikā seksuāli uzbrūk septiņām sievietēm - vīrietim izvirza deviņas apsūdzības
Lielbritānijā, Hadersfīldas Universitātes teritorijā, septiņas sievietes ziņojušas par seksuālu uzbrukumu pusstundas laikā. Policija aizturējusi 29 gadus vecu vīrieti, kuram izvirzītas deviņas apsūdzības seksuālā uzbrukumā, ziņo "The Guardian".
Rietumjorkšīras policija informē, ka apsūdzētais Sofans Akbašs piektdien stāsies Līdsas miertiesas priekšā. Policisti universitātes teritorijā tika izsaukti otrdienas vakarā pēc apsardzes darbinieku ziņojumiem par vīrieti, kurš uzrunājis sievietes un seksuāli aizskāris viņas universitātes teritorijā un tās tuvumā.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka uzbrukumi notikuši no pulksten 18.00 līdz 18.30. Septiņas sievietes ziņojušas, ka vīrietis viņām tuvojies un mēģinājis viņas satvert, taču sievietēm izdevies no viņa aizbēgt.
Piektdien policija apstiprināja, ka Hadersfīldas iedzīvotājam Akbašam izvirzītas deviņas apsūdzības seksuālā uzbrukumā.
Rietumjorkšīras policijas detektīve Sāra Bredlija uzsvērusi, ka policija turpina cieši sadarboties ar universitāti, lai sniegtu drošības sajūtu studentiem un darbiniekiem, kā arī atbalstītu cietušās un rūpētos par visu Hadersfīldas iedzīvotāju, studentu un strādājošo drošību.
Universitātes prorektora vietnieks profesors Tims Torntons trešdien norādīja, ka šādi incidenti rada nopietnas bažas un augstskola nodrošina psiholoģisko un emocionālo atbalstu visiem, kurus notikušais skāris.
Piesardzības nolūkos universitātes teritorijā pastiprinātas apsardzes patruļas. Tāpat studentus un darbiniekus aicina izmantot lietotni “SafeZone”, kas nodrošina tiešu piekļuvi neatliekamai palīdzībai, atbalstam un universitātes drošības dienestam.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Universitāte uzsver, ka tās mērķis ir saglabāt drošu vidi ikvienam, kurš tajā mācās, strādā vai viesojas.