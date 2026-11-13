Vācija nākamajās nedēļās iesaistīsies Ukrainas miera sarunās
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs paziņojis, ka Vācija nākamajās nedēļās piedalīsies iespējamās jaunās sarunās par Krievijas kara izbeigšanu pret Ukrainu.
"Vācija noteikti tur būs, tas ir pilnīgi skaidrs," Eiropas Savienības (ES) līderu neformālās sanāksmes laikā Dublinā paziņoja Mercs.
Jau ziņots, ka šonedēļ Abū Dabī notikušo sarunu laikā Eiropas pārstāvji rīkoja atsevišķas tikšanās ar Ukrainas delegāciju, taču nepiedalījās ASV vadītajās sanāksmēs starp Kijivas un Maskavas pārstāvjiem. Pēc šīm sarunām aktualizējās jautājums par to, kurš pārstāvēs Eiropu sarunās ar Krieviju.
ASV sūtnis Džareds Kušners ceturtdien paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir gatavs pieņemt Eiropas iesaistīšanos šajā procesā. Taču Maskava šodien paziņoja, ka vēl nav piekritusi atļaut eiropiešiem pievienoties ASV vadītajām sarunām par kara izbeigšanu Ukrainā.
Mercs paziņoja, ka tuvākajās nedēļās pirmo reizi notiks sarunas ar Eiropas līdzdalību.
"Mēs, protams, arī turpināsim pārstāvēt kopējās Eiropas intereses," teica Mercs, kurš sagaida, ka iesaistīsies tā pati Eiropas pārstāvju grupa, kas jau bija klāt Abū Dabī, proti, Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, ES un NATO pārstāvji.
ES augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa savukārt aicināja sanākušos līderus ievērot pašreizējos ES noteikumus, saskaņā ar kuriem viņa, Eiropadomes prezidents Antoniu Košta un Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena pārstāv Eiropas Savienību ārpolitikas un drošības politikas jautājumos.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas