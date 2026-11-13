Krievija pieprasījusi Somijas izstāšanos no NATO.
Pasaulē
Šodien 20:02
Krievija pieprasījusi Somijas izstāšanos no NATO
Krievija sarunās par kara izbeigšanu pret Ukrainu pieprasījusi, lai Somija izstātos no NATO, piektdien ziņo vācu laikraksts "Bild".
Krievijas pārstāvji izvirzījuši šo nosacījumu neoficiālās sarunās, taču oficiāli Maskava to noliedz, ziņo "Bild".
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs žurnālistiem paziņoja, ka neko par to nezina un ka par to noteikti netika runāts.
Somijas aizsardzības ministrs Anti Hekenens uzskata, ka Krievijas prasība samazināt NATO klātbūtni valstīs, kas robežojas ar Krieviju, ir ASV un Eiropas apņēmības pārbaude. "Krievija vēlas, lai Eiropas NATO dalībvalstis Krievijas interesēs ierobežotu savas operācijas, un šādi jautājumi nav apspriežami," uzsvēra ministrs.