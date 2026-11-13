Pirms Sji tikšanās ar Trampu un Putinu Ķīna slepeni izmēģinājusi Taivānas ieņemšanas scenāriju
Novembra sākumā Ķīna Klusā okeāna rietumu daļā un Taivānas tuvumā sarīkojusi militārās mācības, kurās piedalījušies vairāk nekā 100 kuģu.
Ķīna sarīkojusi plaša mēroga militārās mācības Taivānas tuvumā un Klusā okeāna rietumu daļā, par kurām iepriekš oficiāli netika paziņots. Par to vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
Mācībās Ķīna iesaistījusi vairāk nekā 100 karakuģu un krasta apsardzes kuģu. Kā norāda aģentūras avots, Ķīnas bruņotie spēki trenējušies veikt uzbrukumus militārajiem spēkiem un pilsētām, tostarp Taivānas teritorijā.
Militārās operācijas mērogs bijis ievērojams. Manevros piedalījušies Ķīnas Jūras spēki no trim militārajiem reģioniem – Austrumu, Ziemeļu un Dienvidu pavēlniecības.
Taivānas amatpersonu vērtējumā Pekina izmēģinājusi ne tikai iespējamu salas blokādi, bet arī daudz plašākas militārās operācijas Klusā okeāna rietumu daļā.
"Tā faktiski bija slēpta iebiedēšana," paziņojis Taivānas pārstāvis, piebilstot, ka šādā veidā Ķīna cenšas izdarīt militāru spiedienu.
Tas pats avots ziņojis, ka mācību laikā Ķīnas zemūdene no Dzeltenās jūras palaidusi starpkontinentālo ballistisko raķeti kontinentālās Ķīnas virzienā.
Ķīnas Aizsardzības ministrija notikušo nav komentējusi un nav atbildējusi uz žurnālistu jautājumiem.
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Līdz 13. novembrim Ķīnas kuģu skaits reģionā bija samazinājies līdz aptuveni 70, tomēr Pekinas militārā aktivitāte turpinājās.
Taivānas Nacionālās drošības padomes ģenerālsekretārs Džozefs Vu paziņojis, ka triju Ķīnas militāro pavēlniecību kuģu grupējumi, kā arī aviācijas bāzes kuģa "Liaoning" trieciengrupa turpināja darboties ūdeņos uz austrumiem no Filipīnām.
Arī Ķīnas militārās aviācijas aktivitāte Taivānas tuvumā saglabājās augsta.
Militārās mācības notiek pirms Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības organizācijas (APEC) samita, kas nākamnedēļ paredzēts Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā.
Sagaidāms, ka samita laikā Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, kā arī Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Samitā piedalīsies arī Taivānas pārstāvji.
Ķīnas militārās aktivitātes sakritušas ar neseno Sji Dzjiņpina uzrunu, kurā viņš aicināja uz mierīgu "atkalapvienošanos" ar Taivānu, apgalvojot, ka šo procesu nav iespējams apturēt.