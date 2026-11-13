Ne ASV valdība, ne Masks joprojām nav paskaidrojuši jaunos "Starshield" ierobežojumus Ukrainas armijai, Zelenskis pauž neizpratni
Ukraina joprojām nav saņēmusi no ASV vai uzņēmuma "SpaceX" skaidrus paskaidrojumus par jaunajiem sistemātiskajiem "Starshield" ierobežojumiem, ar kuriem saskaras Ukraina, piektdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainas prezidents ceturtdien pavēstīja, ka Ukrainas bruņotie spēki saskaras ar jauniem sistemātiskiem ierobežojumiem satelītsakaru sistēmas "Starlink" militārās versijas "Starshield" izmantošanai. Šodien Zelenskis paziņoja, ka "Starshield" ātrums joprojām ir ierobežots visā frontes līnijā un Ukrainas okupētajās teritorijās līdz 161 kilometram stundā.
"Līdz šim nav sniegti skaidri paskaidrojumi," viņš piebilda. "Esmu uzdevis Ukrainas Ārlietu ministrijai un Ukrainas aizsardzības ministram aktīvāk sazināties ar ASV Valsts departamentu, Pentagonu un uzņēmumu "SpaceX", lai saņemtu paskaidrojumus un labotu situāciju," atklāja Zelenskis.
Ātruma ierobežojuma dēļ Ukrainas bruņotie spēki, piemēram, nevar pārtvert Krievijas reaktīvos bezpilota lidaparātus.
Ukraina pirmo reizi ziņoja par problēmām ar "Starshield" izmantošanu pagājušajā mēnesī pēc strīda starp Zelenski un ASV prezidentu Donaldu Trampu par ASV un Krievijas dīzeļdegvielas darījumu.
Tramps un uzņēmuma "SpaceX" dibinātājs Īlons Masks noliedza atbildību par pārtraukumiem, lai gan Masks vēlāk apsūdzēja Ukrainu par "SpaceX" interneta pakalpojuma "Starlink" ļaunprātīgu izmantošanu militāriem mērķiem. Pēc tam visas puses paziņoja, ka pilnīga piekļuve ir atjaunota.