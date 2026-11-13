Peskovs: Krievija vēl nav piekritusi Eiropas dalībai sarunās par savas agresijas izbeigšanu Ukrainu
Krievija piektdien paziņoja, ka vēl nav piekritusi atļaut eiropiešiem pievienoties ASV vadītajām sarunām par kara izbeigšanu Ukrainā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV sūtnis Džareds Kušners iepriekš paziņoja, ka Eiropa piedalīsies nākamajā sarunu kārtā. Jau ziņots, ka šonedēļ Abū Dabī notikušo sarunu laikā Eiropas pārstāvji rīkoja atsevišķas tikšanās ar Ukrainas delegāciju, taču nepiedalījās ASV vadītajās sanāksmēs starp Kijivas un Maskavas pārstāvjiem.
Pēc apspriedes ar ASV sūtņiem Zelenskis teica, ka eiropieši piedalīsies nākamajās sarunās, savukārt Kušners norādīja, ka miera vienošanos nevar noslēgt, "ja eiropieši neatrodas pie sarunu galda".
Taču Kremlis paziņoja, ka tam vēl nav piekritis, apgalvojot, ka vēl neizprot eiropiešu "patiesos nodomus un gatavību piedalīties miera procesā". "Ja eiropiešiem patiešām ir kāds, kurš vismaz kādā mērā ir pilnvarots risināt sarunas, un ja eiropiešiem patiešām ir vēlēšanās to darīt, tad, protams, mēs būsim gatavi ar viņiem runāt," paziņoja Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs.
Krievijas delegācijas vadītājs sarunās Abū Dabī Vladimirs Medinskis pēc pēdējās trīspusējās sanāksmes teica, ka Maskava "nav saņēmusi nevienu miera iniciatīvu vai konkrētu miera priekšlikumu no Eiropas valstīm". Viņš piebilda, ka "nav skaidrs, par ko vispār būtu jārunā" ar Eiropu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Putins Vitkofam un Kušneram Maskavā ceturtdien kārtējo reizi izklāstīja savu ultimātu jelkādas karadarbības pārtraukšanas apsvēršanai, proti, visiem Krievijas faktiskajiem un cerētajiem iekarojumiem Ukrainā ir jābūt dzelžaini legalizētiem. “Krievijai ir tikai viena norobežojuma līnija ar Ukrainu – valsts robeža,” paziņoja diktators.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
To, ka Krievija ir apņēmusies nokampt Ukrainā visu, ko vien var, atklāti pauda arī slavenais “vēstures pārrakstītājs” un bijušais Krievijas kultūras ministrs Medinskis. Viņš bravūrīgi paziņoja, ka ikviens “mūsu zemes” gabaliņš atgriezīsies Krievijas sastāvā “tā vai citādi”.
Каждая пядь российской земли будет возвращена России так или иначе — Мединский. @bloombusiness https://t.co/DncfLjenOR— капитан Титаренко (@Country_USSR) November 11, 2026
Putins arī paziņoja, ka negrasās pieļaut Eiropas valstu karaspēka klātbūtni Ukrainas teritorijā arī pēc miera noslēgšanas. Šādā gadījumā ārvalstu militārais kontingents kļūšot par likumīgu krievu okupantu uzbrukuma mērķi. Ierastā jēlu jociņu stilā Putins Trampa pārstāvjiem raksturoja Eiropas nostāju. “Ir kāds ļoti sens joks... Pieņemsim, ka cietumā nonāk kāds blēdis, kurš sabūvējis sev kotedžas, mājas, villas un visu pārējo. Viņam jautā: “No kurienes tev nauda?” Viņš atbild: “No lādītes.” “Labi, bet kurš ielika naudu lādītē?” “Sieva.” “Un no kurienes nauda tavai sievai?” “Es viņai iedevu.” “Bet kur tu to ņēmi?” “No lādītes.” Loks ir noslēdzies. Tieši tāpat ir ar eiropiešiem,” ar “asprātību” paspīdēja Putins.
Diktators arī pauda vēlmi, lai ASV pacenstos piestrādāt pie Eiropas pārstāvjiem, lai viņi “beidzot tiktu skaidrībā”, ko viņi īsti vēlas – mieru vai karu. Krievijas mediji ar neslēptu prieku vēsta, ka Vitkofs ir Putinam apsolījis pierunāt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski būtībā pieņemt Krievijas prasības. “Pēc šīs tikšanās mēs tiksimies ar prezidentu Zelenski un mēģināsim viņu pārliecināt, ka jāiet pa vienu no izvēlētajiem ceļiem šī konflikta sekmīgai atrisināšanai,” tā Vitkofa teikto atreferējusi aģentūra “Interfax”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Lai amerikāņu viesiem galīgi parādītu, ka viņi ir “savējie”, abiem uzdāvinātas tādas pašas jakas, ar kādu Putina padomnieks Kirils Dmitrijevs viņus sagaidīja lidostā. Nu Vitkofs un Kušners varēs atgriezties mājās ar jakām, kuras rotā Krievijas ģerbonis un liels uzraksts “Russia”.
Jāatgādina, ka 2022. gada 24. februāra rītā televīzijā demonstrētajā, taču visticamāk jau iepriekš ierakstītajā kara pieteikšanas runā Putins apgalvoja, ka nekādas Ukrainas teritorijas neokupēs un vispār “mēs neko negrasāmies uzspiest ar spēku”. Taču 2022. gada 30. septembrī Putins vispirms atzina Zaporižjas un Hersonas apgabalu “neatkarību” (Luhanskas un Doneckas "tautas republiku" neatkarību viņš atzina 21. februārī trīs dienas pirms invāzijas Ukrainā, turklāt robežās, kuras separātisti nemaz nekontrolēja) un dažas stundas pēc tam oficiāli anektēja četrus Ukrainas austrumu Hersonas, Zaporižjas, Doneckas un Luhanskas apgabalus, izpildot vietējo nodevēju Vladimira Saldo, Jevgeņija Baļicka, Denisa Pušiļina (viņš savulaik bija slavenākā Krievijas krāpnieka un finanšu piramīdas MMM radītāja Sergeja Mavrodi palīgs) un Leonīda Pasečņika “lūgumus”, kaut gan Krievija ne tobrīd, ne šobrīd pilnībā tos nekontrolē, Zaporižju (710 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) tā arī nav spējusi ieņemt, bet Hersonu (279 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) krievu okupantiem nācās pamest 2022. gada novembrī.
2024. gadā Putins paziņoja ultimātu, ka jebkādu miera sarunu sākšana notiks tikai tad, kad Ukraina izpildīs visas Krievijas prasības, pats galvenais, labprātīgi atdos visus četrus apgabalus pilnā apmērā, tostarp spēcīgi nocietināto zonu Kramatorskas un Slovjanskas apkaimē, kuru krievi nespēj ieņemt nu jau gandrīz piecus gadus. Šo nocietinājumu pārņemšana savā kontrolē Krievijai ievērojami atvieglos nākotnes uzbrukumus pārējai Ukrainas teritorijai, tostarp galvaspilsētai Kijivai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Medijos vēstīts, ka ASV sarunvedēji esot mēģinājuši pielabināt Krieviju, piedāvājot Ukrainai grozīt agresores formāli anektēto apgabalu robežas, lai Putins varētu legalizēt pašlaik sagrābto Donbasa teritoriju, taču Krievija atteikusies, prasot visu. Arī Ukraina atteikusies “uzdāvināt” Krievijai savu teritoriju.