Eiropā pieaug bažas par Putina plānu attiecībā uz Trampu: zināms, no kā baidās Eiropas līderi
Eiropas līderi arvien vairāk bažījas par Vladimira Putina iespējamo ietekmi uz Donaldu Trampu un tās sekām Ukrainas un visas Eiropas drošībai. Tāpēc Eiropas Savienībā tiek apspriesti veidi, kā no tā izvairīties
Eiropa steidzami meklē pārstāvi sarunām ar Maskavu, bažījoties, ka ar ASV starpniecību Ukraina un Krievija varētu noslēgt Ukrainai un Eiropas drošībai nelabvēlīgu miera vienošanos.
Eiropas līderi bažījas, ka Vladimiram Putinam varētu izdoties ietekmēt Donaldu Trampu un panākt tādus miera vienošanās nosacījumus, kas vājinātu Ukrainu un apdraudētu visas Eiropas drošību, vēsta "ABC News".
Eiropas valstu galvaspilsētās valda arī satraukums par iespēju, ka ASV atbalstītās miera sarunas varētu notikt bez pilnvērtīgas Eiropas valstu līdzdalības. Tāpēc Eiropas Savienībā tiek apspriesta īpašā pārstāvja iecelšana, kurš sarunu procesā varētu aizstāvēt Eiropas intereses.
Kā norāda avots, starp iespējamajiem kandidātiem minētas augsta ranga Eiropas Savienības amatpersonas un politiķi, taču vienoties par konkrētu kandidatūru pagaidām nav izdevies.
Tāpat vēl nav noteiktas topošā pārstāvja pilnvaras, un arī šis jautājums izraisa domstarpības Eiropas līderu vidū.
Vēl viens satraukuma iemesls ir uzticības trūkums Trampam kā iespējamajam sarunu vedējam Eiropas vārdā. Tas saistīts ar iepriekšējām domstarpībām starp ASV un Eiropas valstīm tirdzniecības, Grenlandes, kā arī Irānas un Ukrainas karu jautājumos.