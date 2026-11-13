Kallasa brīdina Eiropu: Krievija izlikusi lamatas, kurās nedrīkst iekrist
Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa uzskata, ka pirms jebkādām sarunām par Eiropas drošības arhitektūru vispirms jāpanāk uguns pārtraukšana Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu.
"Eiropas Pravda" vēsta, ka Kallasa šādu nostāju pauda, ierodoties uz neformālo Eiropas Savienības samitu Dublinā.
Vispirms viņa pauda gandarījumu par ASV prezidenta znota Džareda Kušnera paziņojumu, ka Eiropas pārstāvji piedalīsies miera sarunās, un izteica cerību, ka ES patiešām būs iespēja ietekmēt sarunu gaitu.
Kallasa arī pauda cerību, ka Eiropas Savienība saglabās konsekventu nostāju – vispirms jāpanāk pamiers un miera vienošanās, un tikai pēc tam var sākt citas sarunas.
"Vispirms ir jāpanāk uguns pārtraukšana, un tikai pēc tam var notikt jebkādas citas diskusijas par Eiropas drošības arhitektūru. Šādas diskusijas tikai novērš uzmanību no fakta, ka mums ir nepieciešams pamiers," paziņoja Kallasa.
Kallasa brīdināja par Krievijas izliktajām lamatām.
"Ja mēs sāksim runāt par Eiropas drošības arhitektūru, mēs iekritīsim tieši tajās lamatās, kuras mums izlikusi Krievija. Mēs novērsīsim uzmanību no tā, ka pamiers joprojām nav panākts. Mums ir agresors un upuris. Agresoram nevajadzētu būt bažām par savu drošību, jo tieši viņš uzbruka upurim," uzsvēra diplomāte, aicinot koncentrēties uz nepieciešamību pārtraukt karadarbību.
Arī Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals uzskata, ka, aktualizējot jautājumu par jaunu Eiropas drošības arhitektūru, Krievija cenšas novērst Eiropas valstu uzmanību no būtiskākajiem jautājumiem.
Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņoto ASV vērsušās pie Krievijas ar lūgumu iesniegt jaunu priekšlikumu par iespējamo nākotnes vienošanos Eiropas drošības jautājumos. Tajā būtu jāparedz Krievijas īstenoti pasākumi, lai mazinātu spriedzi attiecībās ar Eiropu.
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Savukārt Krievijas Ārlietu ministrija nākusi klajā ar idejām par jaunu Eiropas drošības arhitektūru, tostarp ierosinot noslēgt neuzbrukšanas līgumus ar NATO dalībvalstīm.
Krievijas prasības attiecībā uz "jauno Eiropas drošības arhitektūru"
Vācijas laikraksts "Bild", atsaucoties uz saviem avotiem neoficiālajās sarunās, atklājis Krievijas izvirzītās prasības attiecībā uz "jauno Eiropas drošības arhitektūru".
Saskaņā ar "Bild" informāciju Krievija pieprasa:
- Saglabāt Krievijas kontroli pār okupētajām Ukrainas teritorijām, kā arī nodot tās kontrolē visu Donbasu.
- Noteikt Ukrainai neitrālas valsts statusu, atsakoties no iestāšanās NATO. Vienlaikus netiek izslēgta Ukrainas pievienošanās Eiropas Savienībai.
- Demilitarizēt Odesas un Mikolajivas ostas.
- Nodrošināt kuģošanas brīvību Melnajā un Baltijas jūrā.
- Panākt Somijas izstāšanos no NATO, atjaunojot tās statusu, kāds bija pirms pievienošanās aliansei.
- Panākt NATO atteikšanos no militārajām bāzēm Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
- Pārveidot Moldovu par federatīvu republiku, kurā ietilptu Moldova, Piedņestra un Gagauzija. Turklāt Piedņestrai un Gagauzijai būtu tiesības rīkot referendumus par neatkarību gadījumā, ja Moldova pievienotos Eiropas Savienībai.
Apmaiņā pret šo prasību izpildi Krievijas puse it kā piedāvājot izvest kodolieročus no Baltkrievijas, atteikties no vidēja darbības rādiusa raķešu sistēmu "Iskander" un "Orešņik" izvietošanas tās teritorijā, kā arī izvest Krievijas karaspēku no Piedņestras.
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"Bild" uzsver, ka vienlaikus darbojas vairākas savstarpēji konkurējošas starpnieku grupas, kas iesaistītas sarunās.