Medijs: Vladimiram Putinam ir vēl viens mazbērns, par kuru vismaz gadu ir noklusēts
Krievijas prezidenta Vladimira Putina jaunākajai meitai Katerinai Tihonovai piedzimis dēls, kuram dots vārds Adrians, vēsta izdevums "Agentstvo", atsaucoties uz noplūdušiem datiem.
Saskaņā ar izdevuma rīcībā esošo informāciju zēns piedzimis 2025. gada 15. augustā Maskavā. Par viņa iespējamo tēvu tiek uzskatīts horeogrāfs Igors Zelenskis, ar kuru Tihonovai ir romantiskas attiecības.
Tomēr bērns reģistrēts ar mātes uzvārdu – Adrians Igorevičs Tihonovs. Pirmais dokuments, kas apliecina bērna piedzimšanu, izsniegts Krievijas prezidenta lietu pārvaldes Centrālajā klīniskajā slimnīcā. Savukārt dzimšanas apliecību Maskavas Čertanovas dzimtsarakstu nodaļa izsniegusi tikai 2026. gada 10. jūlijā, gandrīz gadu pēc zēna nākšanas pasaulē. Kāpēc dokumenta izsniegšana tik ilgi aizkavējusies, nav zināms.
"Agentstvo" pieļauj, ka kavēšanās varētu būt saistīta ar ģimenes vēlmi slēpt bērna piedzimšanu vai arī sarežģījumiem, ko radījuši vecāku atšķirīgie uzvārdi – Tihonova un Zelenskis.
2013. gadā Tihonova apprecējās ar uzņēmēju Kirilu Šamalovu, taču 2018. gada janvārī kļuva zināms, ka pāris ir šķīries. Vēlāk Tihonova sāka attiecības ar Igoru Zelenski, kurš tolaik bija Bavārijas Valsts baleta mākslinieciskais vadītājs Minhenē. Žurnālisti iepriekš noskaidrojuši, ka pārim ir arī 2017. gadā dzimusi meita Elza.
Putins savu privāto un ģimenes dzīvi rūpīgi slēpj no sabiedrības, īpaši informāciju par dēliem, kuri, kā vēstīts medijos, viņam ir ar bijušo vingrotāju Alīnu Kabajevu.
Krievijas prezidentam ir arī vēl divi mazbērni – viņa vecākās meitas Marijas Voroncovas bērni. Viena bērna tēvs ir Voroncovas bijušais vīrs, Nīderlandes uzņēmējs Jorits Fāsens, savukārt otra bērna tēvs ir enerģētikas uzņēmuma "Novatek" vadītājs Jevgeņijs Nagornijs.