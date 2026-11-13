Krievija nākusi klajā ar prasībām: vēlas panākt NATO bāzu likvidēšanu Baltijā
Krievija neoficiālās sarunās izteikusi priekšlikumus par jaunu Eiropas drošības kārtību, kas tieši skartu arī Latviju.
Maskava vēlas panākt, lai NATO atteiktos no militārajām bāzēm Baltijas valstīs, bet Somija izstātos no alianses, piektdien vēsta Vācijas laikraksts "Bild", atsaucoties uz saviem avotiem.
Kā norāda laikraksts, šādas idejas Krievijas pārstāvji Eiropas diplomātiem izklāstījuši Abū Dabī notikušo sarunu laikā. Maskava arī pieprasa saglabāt kontroli pār okupētajām Ukrainas teritorijām un iegūt visu Donbasu, tostarp tās Doneckas un Luhanskas apgabalu daļas, kuras joprojām kontrolē Ukraina. Vienlaikus Krievija vēlas, lai Ukraina saglabātu neitrālu statusu un atteiktos no dalības NATO, taču neiebilst pret tās iespējamo iestāšanos Eiropas Savienībā.
Krievijas piedāvājums paredz arī Odesas un Mikolajivas ostu demilitarizāciju, kā arī vienošanos par brīvu kuģošanu Melnajā un Baltijas jūrā. Tāpat Maskava rosina pārveidot Moldovu par federatīvu valsti, piešķirot Piedņestrai un Gagauzijai tiesības rīkot neatkarības referendumus, ja Moldova nolemtu pievienoties Eiropas Savienībai.
Apmaiņā pret šīm prasībām Krievija piedāvā izvest kodolieročus no Baltkrievijas un atteikties no vidēja darbības rādiusa raķešu izvietošanas šajā valstī. Tāpat Maskava sola izvest savu karaspēku no Piedņestras.
Tomēr "Bild" uzsver, ka pagaidām runa ir tikai par neoficiāliem priekšlikumiem, kas apspriesti sarunu kuluāros. Abū Dabī notikušajās trīspusējās sarunās piedalījās ASV, Krievijas un Ukrainas pārstāvji, bet Eiropas diplomāti pie sarunu galda neatradās. Turklāt pašlaik darbojas vairākas savstarpēji konkurējošas starpnieku grupas, un nav zināms, vai Krievijas diktators Vladimirs Putins šo konkrēto plānu vispār ir atbalstījis.