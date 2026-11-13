ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners atstāj Maskavas viesnīcu "Four Seasons", lai Kremlī tiktos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Pasaulē
Šodien 13:44
Sprādziens nogrand viesnīcā pie Kremļa, kur apmetās Trampa sūtņi sarunām ar Putinu
Piektdien Maskavas centrā nograndis sprādziens luksusa viesnīcā pie paša Kremļa, kur iepriekšējā dienā apmetās ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņi sarunām ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Sprādziens noticis pieczvaigžņu viesnīcā “Four Seasons”, kur ceturtdien dzīvoja Trampa znots Džareds Kušners un viņa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs. Viesnīca atrodas dažu minūšu gājiena attālumā no Kremļa.
Kā sprādziena cēlonis minēta gāzes balona eksplozija, apgalvo “Telegram” kanāls “112”. Saskaņā ar kanāla sniegto informāciju incidents noticis viesnīcas ēkas apakšstāvā ēdiena gatavošanas laikā. Sprādzienā cietusi 45 gadus veca darbiniece, kura guvusi sejas, kakla un apakšdelma apdegumus.
Oficiāla informācija par notikušo pagaidām nav sniegta.