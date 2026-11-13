Trieciens pirms svētkiem: Francijā iznīcināta Ziemassvētku vecīša prototipa, svētā Nikolaja relikvija
Tuvojoties Ziemassvētkiem, kuru neatņemama tradīcija ir Ziemassvētku vecītis, nepatīkamu pārsteigumu piedzīvojuši Francijas iedzīvotāji — nozagta un iznīcināta viena no slavenākajām relikvijām.
Kamēr katru decembri bērni visā pasaulē ar nepacietību gaida Ziemassvētku vecīša ierašanos, ģimenes pulcējas svinībām, bet nelielā Francijas pilsētiņā Senikolādeporā, kas atrodas Lotringas reģiona Mertas un Mozeles departamentā, tūkstošiem svētceļnieku dodas uz skaisto baziliku, kas nosaukta Ziemassvētku vecīša prototipa, svētā Nikolaja vārdā.
Nu pilsētas iedzīvotāji saņēmuši satriecošu ziņu. No bazilikas nozagta relikvija, kurā glabājās kaula fragments, kas tiek piedēvēts viņu iemīļotajam aizbildnim svētajam Nikolajam. Vēl ļaunāk – relikvija tikusi apzināti iznīcināta.
Draudzes priesteris par zādzību policijai ziņoja 2. novembrī. Izmeklētājiem izdevās noskaidrot aizdomās turamo, kurš vēlāk atzinās, ka sasitis relikviju aizsargājošo stiklu, nozadzis to un pēc tam sadedzinājis un sasmalcinājis. Viņa paskaidrojums ticīgajiem bijis īpaši sāpīgs. Kā norāda draudze, vīrietis apgalvojis, ka vēlējies iznīcināt “fetišisma simbolu”.
Draudzes paziņojumā uzsvērts, ka šis zaudējums ir daudz nozīmīgāks par relikvijas materiālo vērtību. “Šodien mūs skāris ne tikai kultūrvēsturiska priekšmeta zaudējums, bet galvenokārt dziļš trieciens mūsu vēsturei, ticībai un daudzu paaudžu svētceļnieku dievbijībai.” Par spīti šokam, draudze aicinājusi ticīgos palikt “vienotiem lūgšanās”. Turpinās arī gatavošanās tradicionālajam sveču gājienam, kas notiks 5. decembrī, svētā Nikolaja svētku priekšvakarā.
Par laimi, iznīcinātā relikvija nebija bazilikas galvenais dārgums. Vēl viena svētā Nikolaja relikvija joprojām droši glabājas bazilikas dārgumu krātuvē, tās slavenajā rokas formā veidotajā relikviju glabātavā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Senikolādeporā svētā Nikolaja godināšanas tradīcija ir apmēram tūkstoti gadu sena, kad 11. gadsimtā bruņinieks Obērs de Varanževils no Itālijas pilsētas Bari uz Lotringu atveda svētā Nikolaja relikviju. Laika gaitā pilsēta kļuva par nozīmīgu svētceļojumu galamērķi, bet svētais Nikolajs – par vienu no visvairāk godinātajiem svētajiem visā reģionā, vēsta katoļu izdevums “Aleteia”.
Saskaņā ar kristīgo tradīciju tiek uzskatīts, ka svētais Nikolajs bija grieķu izcelsmes bīskaps Romas impērijas pilsētā Mirā, kas atrodas pašreizējās Turcijas teritorijā, un darbojies 4. gadsimtā. Par viņa nāves dienu tiek uzskatīts 343. gada 6. decembris.