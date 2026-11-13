Lietuvas Muitas dienests piedzīvojis kiberuzbrukumu: apdraudēti simtiem cilvēku personas datu
Lietuvas Muitas dienests šonedēļ piedzīvojis nopietnu kiberuzbrukumu, kura laikā hakeri, iespējams, centušies piekļūt sistēmām ar īpaši sensitīvu informāciju. Uzbrukumā varētu būt skarti vairāku simtu cilvēku un uzņēmumu dati gan Lietuvā, gan ārvalstīs, vēsta Lietuvas ziņu aģentūra ELTA.
Kā piektdien paziņoja Lietuvas Muitas dienesta vadītāja pienākumu izpildītājs Vīgants Paigozins, sākotnējā izmeklēšana liecina, ka uzbrukums bijis mērķtiecīgs un rūpīgi plānots. Hakeriem izdevies nesankcionēti piekļūt vienam no dienesta lietotāju pārvaldības portāliem, taču viņu mērķis, visticamāk, bijis daudz plašāks. Uzbrucēji centušies iekļūt arī citās informācijas sistēmās, kurās glabājas ievērojami lielāks apjoms sensitīvu datu.
Aizdomīgās darbības tika atklātas 10. novembra pēcpusdienā, taču tiek pieļauts, ka uzbrukums sācies jau dienu iepriekš. Sākotnējie secinājumi liecina, ka noziedznieki izmantojuši sistēmu drošības nepilnības. Iespējams, nopludināti cilvēku vārdi, uzvārdi, dzīvesvietas adreses, tālruņu numuri, e-pasta adreses un Lietuvas iedzīvotāju personas kodi.
Paigozins brīdinājis, ka nozagtā informācija varētu tikt izmantota krāpniecībā. Zinot cilvēka personas datus, noziedznieki var izveidot pārliecinošākus krāpnieciskus ziņojumus vai uzdoties par uzticamām iestādēm, lai izvilinātu papildu informāciju. Muitas dienests individuāli informē personas un uzņēmumus, kuru dati varētu būt skarti. Vienlaikus amatpersonas uzskata, ka uzbrukums atklāts laikus un turpmākas ļaunprātīgas darbības izdevies novērst.