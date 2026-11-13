Maskavā braucošā "Lexus" nograndis sprādziens: tajā atradies pazīstams Kremļa propagandists
Maskavā, pēc sākotnējās informācijas, nogalināts vēl viens Ukrainas pretinieks. Piektdien, 13. novembrī, braucošā "Lexus" automašīnā zem vadītāja sēdekļa eksplodējusi sprāgstviela.
Saskaņā ar Krievijas propagandas kanālu sākotnēji izplatīto informāciju sprādzienā cietis Sergejs Zavorotnijs – bijušā Ukrainas premjerministra Mikolas Azarova kādreizējais preses sekretārs, kurš pazīstams ar saviem pret Ukrainu vērstajiem izteikumiem.
Vēlāk kanāls "Exilenova+" ziņoja, ka Zavorotnijs miris notikuma vietā. Pēc sākotnējām ziņām, spridzeklis eksplodējis tieši zem automašīnas vadītāja sēdekļa.
Tikmēr "Telegram" kanāls "Mash" vēsta, ka Zavorotnijs ir "smagi cietis".
Sergejs Zavorotnijs ir Krievijas publicists, vēstures zinātņu kandidāts, bijušais Krievijas Valsts domes darbinieks un Mikolas Azarova preses sekretārs. Azarovs vadīja Ukrainas valdību Viktora Janukoviča prezidentūras laikā.
Zavorotnijs gadiem ilgi izplatīja pret Ukrainu vērstus vēstījumus, dēvēja Eiromaidanu par valsts apvērsumu un apsūdzēja Rietumus Ukrainas pārvaldīšanā no ārvalstīm.
Tāpat Zavorotnijs vadīja prokrievisko informatīvo resursu "Antifašist".
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