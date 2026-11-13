Piedzēries jenots aizmiga alkohola veikala tualetē, bet tagad kļuvis par varoni - viņa nedarbi patversmei nesuši 290 000 dolāru
ASV Virdžīnijas štatā kāds jenots kļuva par interneta slavenību pēc tam, kad ielauzās alkohola veikalā, apgāza vairākas pudeles un piedzēries aizmiga tualetē. Tagad atklājies, ka dzīvnieka pastrādātie nedarbi palīdzējuši vietējai dzīvnieku patversmei savākt vairāk nekā 290 000 ASV dolāru.
Viss sākās 2025. gada 29. novembrī, kad Ešlendas pilsētas alkohola veikala darbinieki atklāja pamatīgu "kara lauku". Veikalā bija sasistas vairākas alkohola pudeles, bet tualetē pie poda gulēja jenots, kurš acīmredzot bija pagaršojis daļu no izlijušajiem grādīgajiem dzērieniem. Dzīvnieks bija tik stiprā reibumā, ka nespēja nostāvēt kājās.
Notikuma vietā ieradās dzīvnieku aizsardzības dienesta darbinieki, kuri jenotu nogādāja patversmē. Pēc vairākām stundām dzīvnieks atguvās. Tā kā nekādas traumas netika konstatētas, viņu palaida atpakaļ savvaļā. Tikmēr fotogrāfijas ar piedzērušos jenotu izplatījās internetā un izraisīja milzīgu interesi.
Vietējā dzīvnieku patversme nolēma neparasto popularitāti izmantot labam mērķim. Sadarbībā ar apģērbu uzņēmumu "Bonfire" tika radīti T krekli, džemperi, krūzes un citi suvenīri ar jenota attēlu un uzrakstu "Trashed Panda". Preces kļuva tik pieprasītas, ka nepilna gada laikā izdevies savākt vairāk nekā 290 000 dolāru.
Iegūtie līdzekļi jau palīdzējuši uzlabot dzīvnieku aizsardzības dienesta darbu. Par naudu paredzēts iegādāties aprīkojumu, uzlabot dzīvnieku uzturēšanās apstākļus un izveidot īpašu fondu ievainoto dzīvnieku ārstēšanai. Patversmes vadītājs Džefrijs Pārkers atzinis, ka nekad nebūtu iedomājies, ka viens jenots varētu sniegt tik lielu palīdzību.
Bet kā šobrīd klājas pašam jenotam? Pēc atgriešanās savvaļā viņš vairs nav nonācis dzīvnieku aizsardzības dienesta redzeslokā. Darbinieki cer, ka neparastais veikala apmeklētājs tagad dzīvo mierīgu dzīvi un no alkohola turas pa gabalu.