Ukrainas partizāni atklāj, kāpēc Putins patiesībā piedāvājis "humāno misiju" Kostjantiņivkā
Krievijas prezidents Vladimirs Putins piedāvājis īstenot "humāno misiju" Ukrainas pilsētā Kostjantiņivkā, taču Ukrainas partizānu kustība "Atesh" atklājusi, kas patiesībā varētu slēpties aiz šī priekšlikuma.
Krievijas okupācijas armija plāno izmantot Vladimira Putina piedāvāto humāno misiju Kostjantiņivkā, lai slepeni ievestu pilsētā savus karavīrus. Par to ziņo Ukrainas partizānu kustība "Atesh", atsaucoties uz saviem aģentiem Krievijas karaspēka grupējumā "Centrs".
Saskaņā ar "Atesh" sniegto informāciju Krievijas Bruņoto spēku 8. vispārējā karaspēka armijas vadība, kas cenšas īstenot uzbrukumu Ukrainas Doneckas apgabalā, atbalsta ideju par humānās misijas organizēšanu Kostjantiņivkā. Krievijas spēki cer, ka tas ļautu netraucēti veikt atmīnēšanas darbus un slepeni ievest pilsētā karavīrus.
"Atesh" aģenti ziņo, ka Krievijas okupācijas spēki plāno civilā apģērbā, uzdodoties par humānās misijas darbiniekiem un brīvprātīgajiem, iekļūt Kostjantiņivkas austrumu nomalē un tur nostiprināties. Pēc tam viņi plāno mēģināt iekļūt arī citos pilsētas rajonos.
Šāda iecere radusies tāpēc, ka Krievijas okupācijas spēki, uzbrūkot Kostjantiņivkai, cieš lielus zaudējumus, lai gan iepriekš jau bija pasteigušies paziņot, ka pilsēta it kā esot ieņemta.
Krievijas diktators Vladimirs Putins 12. novembrī sarunās ar ASV prezidenta īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru piedāvāja Kostjantiņivkā īstenot "humāno misiju", līdzīgu tai, kas iepriekš tika piedāvāta Oleškos, Hersonas apgabalā.
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Kremlis apgalvo, ka ASV pārstāvji šo priekšlikumu aktīvi atbalstījuši.
Pēc Putina teiktā, Krievija ir gatava nekavējoties sākt atmīnēšanas darbus Kostjantiņivkas apkārtnē.