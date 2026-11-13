Skandāls ap nu jau bijušo "Nvidia" vadītāju vēršas plašumā - Huangam būs jāatbild uz jautājumiem ASV Senātā
ASV tehnoloģiju uzņēmuma "Nvidia" bijušais izpilddirektors Džensens Huans, kurš ceturtdien atkāpās no amata, aicināts liecināt ASV Senātā. Lēmums pieņemts saistībā ar bažām par ASV nacionālo drošību un iespējamu sensitīvu tehnoloģiju nonākšanu Ķīnas rīcībā.
Senāta Banku komitejas priekšsēdētājs, republikāņu senators Tims Skots, paziņojis, ka uz uzklausīšanu aicināts arī ASV tirdzniecības ministrs Hovards Latniks. "Nesenās ziņas rada nopietnas bažas par mūsu nacionālo drošību un sensitīvu ASV tehnoloģiju aizsardzību," platformā "X" norādīja senators, piebilstot, ka sabiedrībai ir tiesības saņemt atbildes.
Huangam lūgts ierasties Senātā 3. decembrī, savukārt Latnikam – 10. decembrī. Skots brīdinājis, ka gadījumā, ja bijušais "Nvidia" vadītājs atteiksies liecināt brīvprātīgi, komiteja var izmantot savas pilnvaras un izdot oficiālu pavēsti.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Huangs no amata atkāpās pēc skandāliem, kuru centrā bija sānsoļi ar vairākām dāmām. Viena no viņām ir uzņēmēja, kuru ASV amatpersonas tur aizdomās par iespējamu sadarbību ar Ķīnas izlūkdienestiem. Tomēr šīs aizdomas nav galīgi apstiprinātas, un Ķīna tās noliedz. Pats "Nvidia" paziņojumā par Huanga atkāpšanos konkrētu iemeslu neminēja.
ASV likumdevēji vēlas noskaidrot arī to, vai ir pienācīgi kontrolēta "Nvidia" mākslīgā intelekta mikroshēmu piegāde Ķīnai. Uzņēmuma vadību pagaidām pārņēmusi finanšu direktore Kolete Kresa, kura pildīs izpilddirektores pienākumus līdz jauna vadītāja atrašanai.
Jāatzīmē, ka Džensens Huangs līdz šim bija viens no ietekmīgakajiem cilvēkiem tehnoloģiju pasaulē. Viņš bija viens no "Nvidia" dibinātājiem un uzņēmumu vadīja 33 gadus. Līdz ar to pēdējo dienu notikumi burtiski izpostījuši viņa karjeru.