VIDEO: atceries pērtiķēnu Panču, kurš nešķīrās no savas rotaļlietas? Paskaties, kā viņam klājas tagad!
Mazais pērtiķēns Pančs, kurš gada sākumā ar savu skumjo dzīvesstāstu aizkustināja miljoniem cilvēku visā pasaulē, nu sagādājis jaunu iemeslu smaidīt.
Savulaik mātes pamestais un citu pērtiķu atstumtais mazulis ir paaudzies un tagad pats izrāda rūpes par jaunākajiem pērtiķēniem.
Pančs piedzima 2025. gada jūlijā Japānas Ičikavas zooloģiskajā dārzā, taču viņa dzīves sākums nebija viegls. Māte no mazuļa atteicās, bet pārējie pērtiķi viņu sākotnēji nepieņēma un pat darīja pāri. Lai mazulis nejustos tik vientuļš, zooloģiskā dārza darbinieki viņam iedeva mīkstu orangutana rotaļlietu, kas kļuva par viņa uzticamo sabiedroto.
Šā gada februārī internetā plašu popularitāti ieguva video, kuros mazais Pančs bija redzams cieši apskāvis savu rotaļlietu. Viņš to nēsāja līdzi gandrīz visur, un aizkustinošie kadri atvēra sirdis visai pasaulei. Cilvēki no dažādām pasaules valstīm sāka sekot līdzi pērtiķēna gaitām, cerot, ka kādu dienu viņš atradīs savu vietu starp pārējiem makakiem.
Tagad Panča dzīvē noticis patīkams pavērsiens. Ičikavas zooloģiskais dārzs novembrī publicējis jaunu video, kurā redzams, kā viņš apskauj jaunāku pērtiķēnu un rūpīgi kopj tā kažoku. Šāda uzvedība makakiem ir svarīga savstarpējo attiecību veidošanā un liecina par draudzību.
Panča pārvērtības ir īpaši aizkustinošas, ņemot vērā viņa grūto dzīves sākumu. Pērtiķēns, kurš savulaik meklēja mierinājumu mīkstā rotaļlietā, tagad pats spēj būt draugs citiem. Lai gan Pančs vēl ir jauns, viņa jaunākās gaitas liecina, ka attiecības ar pārējiem zooloģiskā dārza iemītniekiem pamazām uzlabojas.