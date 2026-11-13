VIDEO: Ukrainas droni devuši triecienu vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām - izcēlies ugunsgrēks
Naktī uz piektdienu Ukrainas droni uzbrukuši vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Volgogradā, kur pēc trieciena izcēlies ugunsgrēks. Par notikušo ziņo Krievijas un Ukrainas mediji.
Ukrainas kara notikumu uzraudzības kanāls "Exilenova+" publicējis vairākus video, kuros redzamas liesmas rūpnīcas teritorijā. Kanāls arī apgalvo, ka uzbrukuma dēļ uzņēmums bijis spiests apturēt darbu. Pagaidām gan nav neatkarīgi apstiprināts, cik nopietni rūpnīca cietusi un cik ilgi tās darbība varētu būt pārtraukta.
Explosions are continuing in the area of the Lukoil-Volgogradneftepererabotka refinery. https://t.co/OMs0K5ORIm— Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 12, 2026
Tikmēr Krievijas neatkarīgais medijs "Astra", atsaucoties uz vietējiem iedzīvotājiem, vēsta, ka pēc uzbrukuma Volgogradas degvielas uzpildes stacijās sākušas veidoties rindas. Iedzīvotāji steigušies uzpildīt automašīnas pēc ziņām par ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā.
Volgogradas naftas pārstrādes rūpnīca ir viens no lielākajiem šāda veida uzņēmumiem Krievijā. Tajā ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu un citus naftas produktus, ar kuriem galvenokārt apgādā Krievijas dienvidu reģionus.