Baltijas jūrā pirmo reizi uzbrukts Krievijas karakuģim. "Naro-Fominsk" aprīkots ar spārnotajām raķetēm
Somijas amatpersonas apstiprinājušas, ka trešdien Somu līcī noticis uzbrukums Krievijas karakuģim. Tas varētu būt pirmais gadījums, kad ukraiņu droni trāpījuši Krievijas karakuģim Baltijas jūrā.
Ukrainas Drošības dienests (SBU) paziņojis, ka uzbrukuma mērķis bijis kuģis “Naro-Fominsk”. Trieciens īstenots plašākas dronu operācijas ietvaros, kuras mērķis bija Krievijas naftas eksporta terminālis Ustjlugā, Baltijas jūras piekrastē. SBU šo Krievijas kuģi raksturojis kā nelielu “Buyan-M” klases raķeškuģi, kas aprīkota ar spārnotajām raķetēm “Kalibr” un “Oniks”, šāda tipa raķetēm krievi regulāri šauj pa Ukrainas pilsētām.
Somija ir viena no Ukrainas galvenajām sabiedrotajām Eiropā, un Somijas amatpersonas notikušo raksturojušas kā tiešas sekas Krievijas invāzijai Ukrainā. Somijas bruņotie spēki par incidentu snieguši maz informācijas, taču soctīklos tiek ziņots, ka uzbrukums noticis pie Krievijai piederošās Goglandes salas apmēram 180 kilometrus uz rietumiem no Sanktpēterburgas un 35 kilometrus no Somijas piekrastes.
🇫🇮 Finland Sources at Yle in Finland have confirmed a strike on a Russian ship in the Gulf of Finland. The "Naro-Fominsk" ship is part of the Russian Baltic Fleet and is capable of launching Kalibr and Onyx cruise missiles. https://t.co/NMOXFTIuqC— Vijesti (@Vijesti11111) November 12, 2026
Ukrainas izdevums "Oboz.ua" vēsta, ka, kaut gan "Buyan-M" sērijas raķešu kuģi skaitās mazie kuģi, ukraiņu armija cenšas tiem trāpīt jau kopš Krievijas invāzijas sākuma. Izdevums norāda, ka Krievijai atlikuši 11 šīs sērijas kuģi — Melnajā jūrā četri, Kaspijas jūrā trīs, bet Baltijas jūrā četri. Šie kuģi aprīkoti ar astoņu raķešu vertikālas palaišanas iekārtu un spēj apšaudīt mērķus līdz 1500 kilometru attālumā.
Somijas ārlietu ministre Elina Valtonena uzsvērusi, ka situācija Baltijas jūrā joprojām ir stabila un droša un ka kuģu satiksmei nepastāv nekāda veida apdraudējums. BBC vēsta, ka Somijas aizsardzības nozares amatpersonas Ukrainas pārstāvjiem uzsvērušas, ka Somu līcis ir salīdzinoši šaurs ūdensceļš, pa kuru pārvietojas naftas tankkuģi un civilie kuģi un kura gultnē atrodas arī zemūdens datu pārraides kabeļi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Igaunijas aizsardzības ministrs Martins Herems sabiedriskajai raidorganizācijai ERR pastāstījis, ka kuģim trāpīts trešdien ap plkst. 05.30 pēc vietējā laika, taču nav precizējis, kā uzbrukums īstenots. “Mēs zinām, ka pēc tam no kuģa pacēlās dūmi. Pats kuģis devās atpakaļ Sanktpēterburgas virzienā. Vai uzbrukumā bija iesaistīti ukraiņi vai tur notika kaut kāda avārija, mēs nevaram apstiprināt,” sacīja Herems.
Pagaidām nav skaidrs, cik lieli bojājumi nodarīti Krievijas karakuģim un vai uzbrukumā ir cietušie. Krievijas uzbrukumu kuģim nav apstiprinājusi. “Naro-Fominsk” tika nodots ekspluatācijā 2022. gadā.
“Līdz šim [Krievijas] Baltijas jūras flote nebija cietusi uzbrukumos, taču, šķiet, Ukrainai radās izdevība, un tā, saprotams, centās šo iespēju izmantot,” izteicies militārais analītiķis Emils Kastehelmi, kurš ir viens no monitoringa grupas “Black Bird” dibinātājiem.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Melnajā jūrā vairākkārt notikuši uzbrukumi gan Krievijas, gan Ukrainas kuģiem. Lai gan jaunākais trieciens kuģim Baltijas jūrā ir bezprecedenta gadījums, Kastehelmi BBC norādīja, ka neuzskata to par būtisku konflikta eskalāciju. Ukrainas droni regulāri tiek palaisti Krievijas virzienā no Ukrainas ziemeļu daļas. Tiek uzskatīts, ka trešdienas naktī Ustjlugas terminālī trāpīts vairākiem uzglabāšanas rezervuāriem, savukārt ostā izcēlušies ugunsgrēki bija redzami pat Igaunijā.