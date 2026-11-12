Palielinājies upuru skaits, Ņujorkā sagrūstot trīsstāvu ēkai. Dzīvību zaudējuši arī bērni
Ņujorkā trešdien sagrūstot trīsstāvu ēkai būvlaukuma tuvumā, ir gājuši bojā vismaz astoņi cilvēki un vairāki ievainoti, paziņoja pilsētas varas iestādes.
Ņujorkas mērs Zohrans Mamdani ceturtdien paziņoja, ka ir gājuši bojā seši pieaugušie un divi bērni. Ir ievainoti 18 cilvēki, tai skaitā četri ugunsdzēsēji.
Starp bojāgājušajiem un ievainotajiem bija cilvēki no Meksikas, Kolumbijas, Ekvadoras, Trinidadas un Tobāgo. Divi no bojāgājušajiem bija būvstrādnieki, sacīja Mamdani.
Ugunsdzēsēji pārmeklēja gruvešus, meklējot izdzīvojušos.
Ņujorkas pilsētas ugunsdzēsības departaments paziņoja, ka saņēmis ziņas par iesprostotiem cilvēkiem pēc ēkas sagrūšanas Bruklinas rajonā trešdien ap plkst. 16 (plkst. 23 pēc Latvijas laika).
Uz slimnīcu tika aizvesti vismaz 10 ievainotie, no kuriem četri bija kritiskā stāvoklī, preses konferencē sacīja Ņujorkas mērs Zohrans Mamdani.
Ņujorkas pilsētas ugunsdzēsības departamenta amatpersonas paziņoja, ka meklēšanas un glābšanas operācijas turpināsies vairākas dienas un vēl nav zināms, cik cilvēku pavisam ir pazuduši bez vēsts. Notikuma vietā strādāja ap 250 ugunsdzēsēju.
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Sagrūšanas cēlonis vēl nav zināms, bet sagruvusī ēka atradās blakus būvlaukumam, kurā tika nojaukta kāda vienstāvu ēka.
Ņujorkas mērs lika veikt inspekcijas apmēram 100 būvlaukumos, kuros strādā kompānijas, kas iesaistītas šajā projektā.