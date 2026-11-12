Vitkofs gandarīts pēc sarunas ar Putinu: būs jaunas trīspusējās sarunas
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs pēc tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu ceturtdien Maskavā paziņojis, ka saskaņotas jaunas trīspusējas sarunas starp Ukrainas, ASV un Krievijas pārstāvjiem par Maskavas uzsāktā kara izbeigšanu.
"Uzskatu, ka šodien tika panākts progress. Abū Dabī (..) ļaudis domāja, ka nespēsim no jauna iekustināt trīspusējās [sarunas], taču mēs tās iekustinājām un turklāt vienojāmies par jaunu tikšanos," televīzijas kanālam CNN izteicās Vitkofs.
Trīspusējās sarunas Abū Dabī notika otrdien un trešdien, taču nekādus konkrētus rezultātus tās nedeva, izņemot vienošanos par liela mēroga gūstekņu apmaiņu.
Vitkofs apstiprināja, ka nākamajās sarunās iesaistīšoties arī Eiropas pārstāvji. "Viņi ir mūsu partneri, un viņu dalība ir svarīga," uzsvēra Trampa īpašais vēstnieks. "Domāju, ka kopumā mums bija ļoti izsmeļoša un sīka visu tēmu apspriešana, kas, kā ceru, kļūs par pamatu nākamajām daudzpusējām sarunām," savukārt piebilda otrs Trampa sūtnis Džareds Kušners.
Pēc vizītes Maskavā Vitkofs un Kušners dosies uz Dublinu, kur viņi tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, lai iepazīstinātu viņu ar sarunu iznākumu ar Putinu.
Krievijas medijos gan apgalvo, ka Putins Kušneram un Vitkofam paziņojis savas prasības, kas būtībā ne ar ko neatšķiras no līdzšinējiem ultimātiem, visiem Krievijas faktiskajiem un cerētajiem iekarojumiem Ukrainā ir jābūt dzelžaini legalizētiem. “Krievijai ir tikai viena norobežojuma līnija ar Ukrainu – valsts robeža,” paziņoja diktators. Tāpat Kremļa diktators paziņoja, ka nekad nepieņems nekādu ārzemju militāro vienību atrašanos Ukrainā, draudot tām uzbrukt.
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To, ka Krievija ir apņēmusies nokampt Ukrainā visu, ko vien var, atklāti pauda arī slavenais “vēstures pārrakstītājs” un bijušais Krievijas kultūras ministrs Vladimirs Medinskis, kuru Putins iecēla par Krievijas delegācijas vadītāju sarunās Apvienotajos Arābu Emirātos ar ASV un Ukrainas pārstāvjiem. Viņš bravūrīgi paziņoja, ka ikviens “mūsu zemes” gabaliņš atgriezīsies Krievijas sastāvā “tā vai citādi”.
Lai amerikāņu viesiem galīgi parādītu, ka viņi ir “savējie”, abiem uzdāvinātas tādas pašas jakas, ar kādu Putina sūtnis Kirils Dmitrijevs viņus sagaidīja lidostā. Nu Vitkofs un Kušners varēs atgriezties mājās ar jakām, kuras rotā Krievijas ģerbonis un liels uzraksts “Russia”. Vitkofs Krieviju jau varētu dēvēt par otrajām mājām, jo pie Putina viesojies jau desmito reizi, pret viņu izturoties ar maksimālu lišķību.