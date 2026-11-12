Dānija paziņos, uz kurieni sūtīs migrantus
Nākamnedēļ tiks paziņots, kurā valstī atradīsies pirmais no Eiropas Savienības (ES) izraidīto nelegālo imigrantu atpakaļnosūtīšanas centrs, ceturtdien pavēstīja Dānijas premjerministre Mete Frederiksena.
"Mēs tuvojamies tam, ka varēsim izveidot centru ārpus Eiropas," Eiropas līderu samitā Dublinā sacīja premjere. "Nākamnedēļ mēs varēsim par to pastāstīt vairāk."
Jau vairākus mēnešus piecas ES valstis - Austrija, Dānija, Grieķija, Nīderlande un Vācija - risina sarunas, lai pēc iespējas drīzāk izveidotu vienu no šiem centriem.
Līdzās Ugandai un Uzbekistānai Ruanda tikusi minēta kā viena no potenciālajām uzņēmējvalstīm, taču diplomāti un citi avoti, kas ir informēti par sarunām, pauž, ka tagad Ruanda ir nepārprotama līdere. Ruanda augustā apstiprināja, ka ir sākusi provizoriskās sarunas ar vairākām Eiropas valstīm, neprecizējot, ar kurām tieši.
Līdz nesenai pagātnei šis plāns bija tikai margināla ideja, taču tagad tas atspoguļo stingrāko nostāju, ko daudzas valdības ieņem migrācijas jautājumā. Plāna atbalstītāji pauž, ka atpakaļnosūtīšanas centri - kas kalpotu vai nu kā galamērķis, vai kā tranzīta centri izraidītajiem - varētu atvieglot repatriāciju un kalpot kā atturēšanas līdzeklis potenciālajiem nelegālajiem imigrantiem.
Vairāki avoti ziņu aģentūrai AFP norādīja, ka paziņojums par valsti, kur tiks izveidots atpakaļnosūtīšanas centrs, varētu tikt izziņots 16. un 17. novembrī Vīnē migrācijas jautājumu konferences gaitā.